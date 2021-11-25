"Allah'ım nasıl acıdır bu!"

Zerrin Özer'in köpeği Hurma vefat etti: Allah'ım nasıl acıdır bu! - Magazin haberleri

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Sanatçı Zerrin Özer'in köpeği Hurma, hayatını kaybetti. Köpeğiyle çekilen fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Özer, üzüntüsünü hayranlarıyla paylaştı.

64 yaşındaki şarkıcı, gönderisinde, "Çok sevdiğim oğlum, her şeyim Hurma'mı kaybettim. Allah'ım nasıl acıdır bu! Lütfen bu resmi görürseniz bir dua eder misiniz? Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.