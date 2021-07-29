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Zerrin Özer'in büyük değişimi! - Magazin haberleri

Zerrin Özer'in büyük değişimi!

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, son görüntüsüyle şaşırttı. Büyük değişim geçiren Özer'i görenler tanımakta zorluk çekti

29.07.2021 - 16:08 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Geçmişimi çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işi" diyerek, tüm hayvan severleri kızdıran Zerrin Özer, son haliyle adeta bambaşka biri oldu.

  • TAKİPÇİLERİ TANIYAMADI

    Klibi için hazırlıklara başlayarak, imaj değişikliğine giden Özer, Instagram'dan son halini paylaştı. Yeni fotoğrafını yayınlayan ünlü sanatçı, "Canlarım; canım dostum, kıymetlim ve çok başarılım. Gururum Fatih Sarıkaya. Tüm ekibiyle hem eğlendik hem de klip çekimine hazırlıklar yaptık. Yahu biz şahaneyiz." ifadelerini kullandı.

    Zerrin Özer'i tanımakta güçlük çeken takipçileri şarkıcıya, "Estetik mi yaptırdın, yoksa photoshop mu?" şeklinde sorular yöneltti.

  • "MAŞALLAH SANA"

    Yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiren Seda Sayan ise Zerrin Özer'in paylaşımına kayıtsız kalmadı. Sayan, Özer'e, "Güzelim benim, maşallah sana..." diyerek, övgüler yağdırdı.

  • HAYVANSEVERLERİ KIZDIRMIŞTI

    Öte yandan Zerrin Özer'in Instagram hesabından yaptığı, "Ben geçmişimi dürdüm, büktüm, çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir." paylaşımı, sosyal medyada gündem olmuştu.

    Bazı hayvanseverler, "Keşke duygularınızı dile getirirken en sadık dostlarımızı aşağılayacak ifadeler kullanmasaydınız. Çünkü hiç hak etmiyorlar, tüm kötülük insanlardan geliyor." yorumunu yapınca Özer, özür dilemişti.

  • "ÇOK ÜZÜLDÜM"

    Kendisine gelen tepkilere yanıt veren 63 yaşındaki Zerrin Özer, "İnanın ben hiç öyle düşünmedim. Sadece ironiydi. Üç tane çocuğum var; Hurma, Ponpon ve Tosun. Çok üzgünüm... Kendi çocuklarımdan da özür dilerim. Çok şükür onlara. O kadar çok üzüldüm ki..." açıklamasını yaptı. Özer, ayrıca, konuyla ilgili tüm yorumlara da özür dileyerek, karşılık vermişti.

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