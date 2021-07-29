Zerrin Özer'in büyük değişimi!

"ÇOK ÜZÜLDÜM"

Kendisine gelen tepkilere yanıt veren 63 yaşındaki Zerrin Özer, "İnanın ben hiç öyle düşünmedim. Sadece ironiydi. Üç tane çocuğum var; Hurma, Ponpon ve Tosun. Çok üzgünüm... Kendi çocuklarımdan da özür dilerim. Çok şükür onlara. O kadar çok üzüldüm ki..." açıklamasını yaptı. Özer, ayrıca, konuyla ilgili tüm yorumlara da özür dileyerek, karşılık vermişti.