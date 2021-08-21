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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ulusal Model Yarışması büyük finali önceki akşam Gayrettepe'deki bir otelde yapıldı. Yapımcı Semra Hülakü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen gecenin sunuculuğunu ünlü model Tuğba Özay ve Bülend Özveren yaparken, jüride Zerrin Özer, Aslı Turanlı, İzzet Öz, Bircan Bali ve Emsal Doğan gibi ünlü isimler yer aldı. Büyük finalde kadınlarda Almanya'dan Defne Şentürk, erkeklerde ise İstanbul'dan Mert Albayrak birinci olarak seçildi.

GECEYE YALIN AYAK KATILDI

Ünlü sanatçı Zerrin Özer'in geceye yalın ayak katılması çok konuşuldu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özer, "Şahaneyim, sizleri çok özledim. Çok iyiyim, sağlığıma çok dikkat ediyorum. Çok güzel bir ortam. Bir buçuk senedir evdeyim. Evden dışarı çıkmadım, tatil falan da yapmadım. Sadece çalıştım ve hayvanlarımla ilgilendim. Ablalarım bende kalıyor, aile saadeti..." dedi.

Güzellik anlayışını açıklayan Zerrin Özer, "Çok farklı bir branş benim için. Beğendiğim ve hak eden bir insana şahsım adına oy vereceğim. Benim için güzellik, görsel önemli ama bence yüreğinin güzel olması çok daha önemli." ifadelerini kullandı.

"KAHROLDUM!"

Ünlü şarkıcıya, geçtiğimiz hafta sosyal medyada yaptığı, "Ben geçmişimi dürdüm, büktüm, çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir" paylaşımının hayvanseverler tarafından eleştirilmesi soruldu.

Özer, konuyla ilgili, "Ben ona kahroldum. O tamamen bir deyim. Ünlü bir yazarın sözü, söylemi. Ben o köpeklere kurban olurum. Ben kendim yemem, o köpeklere, hayvanlarıma yediririm. Zerrin Özer'i bilen bilir." şeklinde konuştu.

"HAYATIMDA HİÇ KİMSE YOK"

Zerrin Özer, özel hayatıyla ilgili sorulara ise, "Hayatımda hiç kimse yok. Olsa bilirsiniz. Ayrılıklardan sonra hemen birlikte olmalara karşıyım. Yani insan biraz üzüntülerini de, sevinçlerini de yaşamalı veya kendine bir zaman ayırmalı. Ben de hayvanlarıma, canlarıma, evlatlarıma vakit ayırıyorum. Bunun haricinde ben birisi ile olsam zaten siz görürsünüz veya söylerim. Eğer ben bir insanla beraber olsam, onu sizden niye saklayayım? O insana saygısızlık etmiş olurum. Hem de her şeyden önce kendime saygısızlık etmiş olurum. O yüzden şu anda hayatımda kimse yok." şeklinde yanıt verdi.

"BEN AŞKSIZ YAŞAYAMAM"

Sanatçı, "Kendinizi aşka mı kapattınız?" sorusunu ise, "Ne münasebet! Ben aşksız yaşayamam ki, olur mu? Bütün hayatım boyunca aşk şarkıları söyledim. Aşk, sevgi, birliktelik... Bunlar çok önemli şeyler. Ben işin manevi taraflarındayım tabii ki." sözleriyle cevapladı.