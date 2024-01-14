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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ZAMLI MEMUR MAAŞI SON DAKİKA: Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2024 Ocak en düşük memur maaşı ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2024 en düşük memur maaşı ne kadar oldu?

        Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, emekli ve memur maaş zamları, 6 aylık enflasyon farkına göre büyük ölçüde netlik kazanmış oldu. Böylelikle memur maaşlarına, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre yüzde 49.25 oranında zam yapılmış olacak. Yaşanan bu gelişme, "En düşük memur maaşı ne kadar olacak, zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte 2024 zamlı memur maaşlarının hesaba yatacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2024 - 00:17 Güncelleme: 14.01.2024 - 00:17
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        • 1

          Memur zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunu gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Aralık ayı enflasyon rakamları belli olurken. 6 aylık enflasyon farkı yüzde 37.57 olarak gerçekleşti. Bu kapsamda memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yüzde 15 toplu sözleşme zammı eklenecek. Peki, "2024 Ocak zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?" İşte zamlı memur maaşı ödeme tarihleri...

        • 2

          2024 MEMUR MAAŞ ZAMMI ORANI BELLİ OLDU!

          TÜİK, 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon oranıyla yıllık enflasyon oranı rakamlarını açıkladı. Buna göre Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 2,93 olurken yıllık enflasyon oranı yüzde 64.77 oldu.

        • 3

          MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

          Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak.

        • 4

          EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

          Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; zamla birlikte en düşük memur maaşı 22.017 TL’den 32 bin 860 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL’den 14 bin 740 TL’ye çıkacak.

        • 5

          OCAK 2024 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI TABLOSU

          Memur maaşları ne olacak?
          Birim: TL 2023 Temmuz 2024 Ocak
          Hizmetli 15/1 20.377 30.413
          Memur 12/1 21.278 31.757
          Memur 9/1 21.310 31.806
          Teknisyen 9/1 21.916 32.709
          Öğretmen 8/1 23.378 34.892
          İmam - Hatip 8/1 23.103 34.481
          Şef 4/1 22.758 33.967
          Polis 8/1 28.620 42.715
          Hemşire 8/1 25.088 37.444
          Müdür 4/1 27.326 40.785
          Mühendis 8/1 28.578 42.652
          İlçe Müdürü 4/1 30.977 46.233
          Daire Başkanı 47.469 70.848
          Genel Müdür 61.619 91.966
          (*) En düşük memur maaşı (Aile yardımı dahil) 22.017 32.860
          Yıldızlı satır dışındakilerde bekâr memur maaşları esas alınmıştır
        • 6

          MEMURA SEYYANEN ZAM DEVAM EDECEK Mİ?

          Temmuz ayında maaş zamları yapılırken memur maaş zammında genel uygulamanın dışına çıkıldı. Daha önce sadece meslekler itibarıyla münferit olarak ilave ödemeler gündeme geliyordu. Temmuz ayında ise tüm memur maaşlarına 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Sosyal medyada seyyanen zammın sadece 2023 yılına özgü tek seferlik zam olduğu, 31 Aralık 2023 tarihinde sona ereceği, devam edip etmeyeceğinin belli olmadığı, devam edecekse hangi oranda artırılacağı şeklinde yorumlar, tartışmalar yaşanıyor.

        • 7

          SEYYANEN ZAM KALICI OLACAK

          Seyyanen zam düzenlemesi, kamu görevlilerinin özlük haklarına ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye “Ek Madde 40” eklenerek yapıldı. Söz konusu madde uyarınca, kanunda sayılan kamu görevlilerine her ay (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılıyor. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.

          Temmuz ayındaki maaş katsayısına göre ilave ödeme (seyyanen zam) tutarı brüt 8.139 TL’ye karşılık geliyor. Bu tutardan 62 TL damga vergisi kesildikten sonra net 8.077 TL ödeniyor.

          Ocak ayından itibaren ise seyyanen zam tutarı brüt 12.147 TL’ye çıkacak. Bundan 92 TL damga vergisi kesilecek. Net olarak 12.055 TL olarak ödenecek.

        • 8

          MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

          Memurların ocak ayında alacakları maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12.055 TL ilave edilecek.

          Emekli memur aylıkları ne olacak?
          (TL) 2023 Temmuz 2024 Ocak
          Müsteşar (1/1) 35.911 53.598
          Genel müdür (1/1) 31.784 47.437
          Şube müdürü (Lisans - 1/4) 12.473 18.615
          Memur (Lisans - 4/1) 9.765 14.574
          Öğretmen (1/4) 14.791 22.076
          Kaymakam 1. sınıf (1/4) 20.941 31.255
          Başkomiser (1/4) 14.791 22.076
          Polis memuru (1/4) 14.791 22.076
          Hemşire (Lisans - 1/4) 14.791 22.076
          Mühendis (1/4) 14.809 22.103
          Teknisyen (Lise -1/4) 10.633 15.869
          Pratisyen hekim (1/4) 21.860 32.625
          Profesör (1/4) 25.678 38.324
          İmam-hatip 14.791 22.076
          Avukat (1/4) 14.791 22.076
          En düşük memur emekli aylığı 9.876 14.740
        • 9

          ZAM FARKI, ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

          Zamlı memur ve memur emekli maaşı 15 Ocak tarihinde hesaba yatacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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