KÖK AYLIĞI 7500 TL’NİN ALTINDA OLANLAR

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; sigorta girişi 2008 sonrası olan emekli işçi, çiftçi ve esnafın kök aylığı önce 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 37.55 oranında artırılacak. Bu artış sonrasında 7.500 TL’nin altında kalanların aylığı 7.500 TL’ye tamamlanacak.

En düşük işçi ve esnaf emekli aylıkları ne olacak? (TL) 2023 Temmuz Kök Aylık Temmuz - Aralık Ödenen Aylık Ocak 2024 Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenecek Aylık SSK (2008 Öncesi) 7.616 7.616 10.478 10.478 SSK (2008 Sonrası) 2.749 7.500 3.781 7.500 SSK Tarım (2008 Sonrası) 2.063 7.500 2.837 7.500 BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.929 7.500 4.029 7.500 BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 2.315 7.500 3.185 7.500 Ek ödeme dahil

En düşük emekli aylıklarıyla ilgili önümüzdeki günlerde yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Çalışmalarına ara veren TBMM’nin 16 Ocak’ta açılmasıyla birlikte yeni düzenlemenin yasalaştırılması öngörülüyor.