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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Zamlar E-Devlet'e yansıdı - İş-Yaşam Haberleri

        Zamlar E-Devlet'e yansıdı

        Milyonlarca emeklinin merak ettiği maaş zamları E-Devlet'e yansıdı. Vatandaşlar, E-Devlet üzerinden maaşlarını ve ek ödemelerini kontrol edebiliyorlar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 16:25 Güncelleme: 12.01.2024 - 16:28
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        Zamlar E-Devlet'e yansıdı
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        Ocak zammıyla birlikte emeklilerin alacağı maaşlar vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Zamlı emekli maaşları E-Devlet üzerinden görüntülenmeye başladı. Maaş ve ek ödeme miktarları vatandaşlar tarafından görülebiliyor.

        E-Devlet üzerinden 'Emekli Aylığı Bilgisi' bölümünden maaşlı zamlar vatandaşlar tarafından kontrol edilebiliyor.

        İLAVE ZAM CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK

        TÜİK tarafından 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı.

        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Emekliye ilave zam hazırlığı

        Beklentiler üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı.

        Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, gelecek hafta yapılacak Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

        Kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek.

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