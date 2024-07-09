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        Haberler Bilgi Ekonomi ZAM SİNYALİ! En düşük emekli maaşı artıyor mu? 10 bin TL emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

        En düşük emekli maaşı artıyor mu? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sinyal geldi

        6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla emekli maaş zammı netleşti. Temmuz ayında zamlı maaş alacak emekliler için başka bir konu daha gündemde. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, en düşük emekli aylığı hakkında açıklamalarda bulundu ve 'Üzerinde çalışılıyor' dedi. Peki, en düşük emekli maaşı artıyor mu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 10:02 Güncelleme: 09.07.2024 - 10:02
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        • 1

          TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve emekli maaş zammı da belli oldu. Başka bir sıcak gelişme olarak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik en düşük emekli maaşları hakkında bir açıklamada bulundu. Çelik'in açıklamaları, "En düşük emekli aylığı artıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi. İşte, Çelik'in açıklaması...

        • 2

          2024 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

          Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından Temmuz ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24.73, emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 19.31 oranında zam yapılacak.

        • 3

          EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ARTIYOR MI?

          AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

          En düşük emekli aylığına ilişkin soru üzerine Çelik, “Üzerinde çalışılıyor. Çalışma devam ediyor. Henüz karar verilmiş değil. Şu zamana yetişir mi diye bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil. OVP’nin korunması esas olmak üzere toplumumuzun her kesiminin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

        • 4

          EMEKLİ ZAMMI KÖK AYLIKLARA NASIL YANSIYACAK?

          Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 3 Temmuz 2024 tarihli haberine göre;

          Temmuz ayında, ilk defa sigortalı çalışmaya 2008 öncesi ve sonrasında başlayan SSK ve BAĞ-KUR’lular ile 2008 sonrasında başlayan memurların (4/c statüsünde çalışanlar) kök aylıkları yüzde 24,73 oranında artacak. Bu artış sonrasında ek ödemeler dahil kök aylığı 10.000 TL’nin altında kalanlara temmuz ayından sonra da 10.000 TL ödenecek.

          Ocak – haziran döneminde ek ödeme dahil kök aylığı 8.018 TL’nin altında olanlar, temmuz ayından sonra da 10.000 TL aylık almaya devam edecekler.

        • 5

          Kök aylığı 8.018 TL ile 10.000 TL arasında olanların aylığındaki artış ise 1 lira ile 2.473 TL arasında değişecek.

          Örneğin, ek ödeme dahil kök aylığı 8.424 TL olan kişinin eline geçen para temmuz ayında 51 TL artarak 10.051 TL olacak. Kök aylığı 9.048 TL olan kişinin eline geçen para ise 1.286 TL artışla 11.286 TL olacak.

          Haziran ayında kök aylığı 9.984 TL olan kişinin eline geçen para ise temmuz ayında 2.453 TL artarak 12.453 TL olacak.

        • 6
          Maaş zamları kök aylığına nasıl yansıyacak? (TL)
          Kök aylık tutarı Ek ödeme tutarı Ocak ayı toplam kök aylık Temmuz ayı toplam kök aylık Ödenecek emekli aylığı Zam tutarı
          7600 304 7904 9.859 10.000
          7700 308 8008 9.988 10.000
          7900 316 8216 10.248 10.248
          8000 320 8320 10.378 10.378
          8100 324 8424 10.507 10.507 51
          8200 328 8528 10.637 10.637 637
          8300 332 8632 10.767 10.767 767
          8400 336 8736 10.896 10.896 896
          8500 340 8840 11.026 11.026 1.026
          8600 344 8944 11.156 11.156 1.156
          8700 348 9048 11.286 11.286 1.286
          8800 352 9152 11.415 11.415 1.415
          8900 356 9256 11.545 11.545 1.545
          9000 360 9360 11.675 11.675 1.675
          9100 364 9464 11.804 11.804 1.804
          9200 368 9568 11.934 11.934 1.934
          9300 372 9672 12.064 12.064 2.064
          9400 376 9776 12.194 12.194 2.194
          9500 380 9880 12.323 12.323 2.323
          9600 384 9984 12.453 12.453 2.453
          9700 388 10088 12.583 12.583 2.583
          9800 392 10192 12.712 12.712 2.712
          9900 396 10296 12.842 12.842 2.842
          10.000 400 10400 12.972 12.972 2.972
          11.000 440 11440 14.269 14.269 4.269
          12.000 480 12480 15.566 15.566 5.566
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