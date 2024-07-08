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        Haberler Bilgi Ekonomi Asgari ücret zammı 2024: Temmuz'da asgari ücrete ara zam veya ek zam var mı? Temmuz'da asgari ücret artacak mı?

        Temmuz'da asgari ücrete ara zam var mı? Asgari ücrete dair güncel gelişmeler

        Asgari ücret zammı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. En son açıklanan 6 aylık enflasyon farkı sonrasında emekli ve memur maaş zam oranı belli oldu. Şimdi ise gözler asgari ücret zammı için çevrildi. Peki, bu sene asgari ücrete ikinci bir zam var mı? İşte, son açıklamalarla beraber asgari ücret ara zammı hakkında güncel gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 13:02 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:02
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        • 1

          Asgari ücret gündemdeki odağını korumaya devam ediyor. Asgari ücrete zam olup olmayacağı merak edilirken TÜRK İŞ, Haziran ay için açlık sınırını 18 bin 978 lira 77 kuruş olarak belirledi. Ayrıca TÜİK'in 6 aylık enflasyon farkını açıklamasıyla gündemi meşgul eden diğer bir konu olan emekli ve memur zammı da netleşti. Peki, asgari ücrete ara zam var mı? 2024 Temmuz'da asgari ücrete 2. zam gelecek mi? işte, detaylar...

        • 2

          2024 HAZİRAN AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI NE KADAR OLDU?

          TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Haziran 2024 sonuçları açıklandı.

          Araştırmaya göre, Haziran'da 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 18 bin 978 lira 77 kuruş oldu.

          Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 61 bin 820 lira 10 kuruş olarak hesaplandı.

        • 3

          6 AYLIK ENFLASYON FARKI SONRASINDA EMEKLİ-MEMUR MAAŞ ZAMMI NE OLDU?

          Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından Temmuz ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24.73, emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 19.31 oranında zam yapılacak.

        • 4

          TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 26 Haziran 2024 tarihinde AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bir gazetecininin "Asgari ücrette ara zam olacak mı?" sorusu üzerine Işıkhan, "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz." yanıtını verdi.

        • 5

          "AVRUPA'DA GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE EN YÜKSEK ASGARİ ÜCRET BİZDE"

          BloombergHT ve HaberTürk ortak yayınında Ciner Medya Grup Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye'de uygulanan asgari ücreti gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırdı ve şunları söyledi;

        • 6

          "TÜRKİYE'DE ASGARİ ÜCRET DÜŞÜK DEĞİLDİR"

          "Asya'daki ülkelere, Endonezya'ya, Filipinler'e, Tayland'a bakın, o ülkelerle karşılaştırın. Gidip Latin Amerika ile karşılaştırın. Brezilya, Meksika, Şili, Kolombiya, bütün bu ülkelerle karşılaştırın. Avrupa'da Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya, Macaristan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerle karşılaştırın. Polonya hariç, Avrupa'daki gelişmekte olan ülkelerde en yüksek asgari ücret bizde. Latin Amerika'da, Doğu Asya'da, Uzak Doğu'da bize eşdeğer ülkelerden gelişmekte olan ülkelerden bahsediyorum. Türkiye'de asgari ücret düşük değildir. AK Parti hükümetleri döneminde biz asgari ücreti büyümenin bir tık üzerinde artırmışız. Dolar bazında hiçbir hükümete nasip olmayacak şekilde artırmışız. Geçim sorunu var mı? Tabii ki olacak. Kolay değil ama biz refahı artıracağız. Sanayi politikasıyla Türkiye'yi katma değer zincirini yukarı çıkaracağız." dedi.

        • 7
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