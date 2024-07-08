"EMEKLİLERİMİZİ BAŞ TACIMIZ OLARAK GÖRÜYORUZ"

'Emekliler.gov.tr' sitesinin ana sayfasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli vatandaşlar için kaleme aldığı yazısı yer alıyor. Erdoğan'ın yazısı şöyle;

"Ömürlerinin en güzel yıllarını; aileleriyle birlikte ülkemiz ve milletimiz için çalışarak, Türkiye için katma değer üreterek harcayan emeklilerimizi baş tacımız olarak görüyoruz. Emeklilerimizin hak ettiği saygıyı görmesi, hayatlarının bu özel dönemlerini daha huzurlu, daha sağlıklı ve güven içinde geçirebilmeleri önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu anlayışla 2024 yılında, çalışma ve sosyal güvenlik başta olmak üzere emeklilerimizin yaşamlarına katkıda bulunacak pek çok yeni projeyi hayata geçiriyoruz. “Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları” projesi, devletimizin ve milletimizin emeklilerimize olan şükran borcunun bir nişanesidir. 2024 yılını Emekliler Yılı olarak değerlendirerek, emeklilerimizin sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede sosyal haklarını genişletecek adımlar atıyoruz." ifadeleri yer alıyor.