Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Emekliler özel yeni web sitesi 'emekliler.gov.tr' erişime açıldı! SGK 'emekliler.gov.tr' web sitesi nedir, ne işe yarar, nasıl giriş yapılır?

        Emeklilere özel yeni web sitesi 'emekliler.gov.tr' erişime açıldı! Yeni sitede neler var?

        Emekli vatandaşlar için yeni bir web sitesi açıldı. SGK tarafından erişme açılan 'emekliler.gov.tr' isimli web sitesinde emekli vatandaşlara özel etkinlikler, fırsatlar, projeler ve indirimler gibi birçok bilgi tek bir çatı altında toplandı. İşte, emeklilerin yeni sitesi 'emekliler.gov.tr' hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 12:09 Güncelleme: 08.07.2024 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Emekli vatandaşlara özel olarak hizmet vermesi için SGK, "emekliler.gov.tr" isimli web sitesini erişime açtı. Bu sayede emeklileri kapsayan her türlü haber, duyuru, indirim, ödeme gibi konular tek bir site üzerinden takip edilebilecek. İşte, detaylar...

        • 2

          'EMEKLİLER.GOV.TR' ERİŞİME AÇILDI

          SGK tarafından sadece emekli vatandaşlar için erişime açılan emekliler.gov.tr web sitesinde emeklileri ilgilendiren tüm haberler, etkinlikler, projeler, indirimler ve uygulamalara yer veriliyor.

        • 3

          EMEKLİ DİJİTAL KİMLİK KARTI NASIL OLUŞTURULUR?

          SGK'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "emekliler.gov.tr" internet sitesi üzerinden "dijital kimlik kartı"nın nasıl oluşturulacağına ilişkin videoya yer verildi. İşte adım adım dijital emekli kartı oluşturma;

          - Emekli.gov.tr web sitesine girin,

          - E-Devlet logosuna tıklayarak sisteme giriş yapın,

          - Kişisel Verileri Koruma ve Aydınlatma metni rıza butonunu onaylarak devam butonuna basın,

          - Karşınıza e-Devlet giriş sayfası gelecek. E-devlet bilgilerinizi girerek dijital emekli kimlik kartınızı oluşturun.

          - Ekranda kartın ön ve arka yüzü gözükecektir. 'Yazdır' butonuna basınca PDF çıktısı oluşacaktır.

          - Oluşturulan kimlik kartındaki QR kod ile size özel indirimlerden yararlanabilirsiniz.

        • 4

          "EMEKLİLERİMİZİ BAŞ TACIMIZ OLARAK GÖRÜYORUZ"

          'Emekliler.gov.tr' sitesinin ana sayfasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli vatandaşlar için kaleme aldığı yazısı yer alıyor. Erdoğan'ın yazısı şöyle;

          "Ömürlerinin en güzel yıllarını; aileleriyle birlikte ülkemiz ve milletimiz için çalışarak, Türkiye için katma değer üreterek harcayan emeklilerimizi baş tacımız olarak görüyoruz. Emeklilerimizin hak ettiği saygıyı görmesi, hayatlarının bu özel dönemlerini daha huzurlu, daha sağlıklı ve güven içinde geçirebilmeleri önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu anlayışla 2024 yılında, çalışma ve sosyal güvenlik başta olmak üzere emeklilerimizin yaşamlarına katkıda bulunacak pek çok yeni projeyi hayata geçiriyoruz. “Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları” projesi, devletimizin ve milletimizin emeklilerimize olan şükran borcunun bir nişanesidir. 2024 yılını Emekliler Yılı olarak değerlendirerek, emeklilerimizin sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede sosyal haklarını genişletecek adımlar atıyoruz." ifadeleri yer alıyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İflas iddialarına cevap
        İflas iddialarına cevap
        Yolun kenarından işine gidiyordu! Feci olay!
        Yolun kenarından işine gidiyordu! Feci olay!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        NYT: Demokrat Parti Biden'ın yarıştan çekilmesi gerektiğini düşünüyor
        NYT: Demokrat Parti Biden'ın yarıştan çekilmesi gerektiğini düşünüyor
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Rebel Wilson Bodrum'da tatil yapıyor
        Rebel Wilson Bodrum'da tatil yapıyor
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        Dehşet saçıp polisi bıçaklamıştı! Yaşlı adam tutuklanmadı!
        Dehşet saçıp polisi bıçaklamıştı! Yaşlı adam tutuklanmadı!
        2024’te emeklilik avantajına dikkat!
        2024’te emeklilik avantajına dikkat!
        70 kere maşallah!
        70 kere maşallah!
        Dikkat! Şifrelerinizi hemen değiştirin
        Dikkat! Şifrelerinizi hemen değiştirin
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Habertürk Anasayfa