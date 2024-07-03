Zam kök aylıklara nasıl yansıyacak?

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Türkiye istatistik Kurumu’nun haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında enflasyon farkı doğdu. Emekli işçi ve esnaf aylıkları temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zamlanacak.

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Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına zam oranı ise enflasyonun altında kaldı. Ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı alan memurların enflasyon farkı toplu sözleşme zammına göre hesaplandı. Bu şekilde hesaplanan enflasyon farkına temmuz ayında da yüzde 10 toplu sözleşme zammı yapılacak. Böylece temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 19,31 oranında artacak.

REKLAM MEMUR VE EMEKLİ ARASINDAKİ MAAŞ MAKASI ÇOK AÇILDI Memur maaşları ile emekli memur aylıkları arasında her zaman bir fark olurdu. Ancak, geçen yıl temmuz ayında memur maaşlarına 8.077 TL seyyanen zam yapılırken, bu zam emeklilere yansıtılmadı. Söz konusu seyyanen zam tutarı ocak ayında 12.055 TL’ye yükselmişti. Temmuz ayında ise 14.383 TL’ye ulaştı. Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu Emekli olmayı planlayan memurlar geçen yıldan itibaren emeklilik dilekçelerini bekletmeye başladılar. Bunun sebebi de çalışırken aldıkları maaşla emekli aylıkları arasındaki makasın çok açılması.

Ocak ayında 32.860 TL olan en düşük memur maaşı temmuz ayında 39.206 TL’ye, 14.740 TL olan en düşük emekli memur aylığı da 17.587 TL’ye yükselecek. İkisi arasındaki fark ocak ayında 18.120 TL iken temmuz ayında 21.619 TL’ye çıkacak. MAAŞ ZAMMI KÖK AYLIKLARA NASIL YANSIYACAK? REKLAM Maaş zamlarıyla ilgili en çok merak edilen hususlardan birini de maaş zamlarının kök aylıklara nasıl yansıyacağı oluşturuyor. Öncelikle kök aylığa açıklık getirelim. Kök aylık, herkesin tüm çalışma hayatı boyunca ödediği prim tutarı ve prim gün sayısına göre hak ettiği aylık anlamına geliyor. Emeklilerin kimisi tüm çalışma hayatı boyunca asgari ücret üzerinden kimisi asgari ücretin 5-6 katı üzerinden prim yatırıyor. Kimisi sadece 3600 prim gününe sahip iken kimisinin 12000 prim günü olabiliyor. Buna göre kök aylığı da bazı emeklilerde 30 – 40 bin liraya kadar çıkabilirken bazı emeklilerde 4-5 bin lirada kalabiliyor.

Temmuz ayında, ilk defa sigortalı çalışmaya 2008 öncesi ve sonrasında başlayan SSK ve BAĞ-KUR’lular ile 2008 sonrasında başlayan memurların (4/c statüsünde çalışanlar) kök aylıkları yüzde 24,73 oranında artacak. Bu artış sonrasında ek ödemeler dahil kök aylığı 10.000 TL’nin altında kalanlara temmuz ayından sonra da 10.000 TL ödenecek. E – Devlet’ten emekli aylığı kontrol edildiğinde aylık tutarının yanı sıra bir de “ek ödeme” görünür. Ek ödeme daha önce uygulanmakta olan KDV iadesi kaldırıldıktan sonra emeklilere yüzde 4 oranında yapılmaya başlanan ödemeyi ifade ediyor.

Emekli aylığının 10.000 TL’ye tamamlanması uygulaması ek ödeme dahil kök aylığı zam sonrası 10.000 TL’nin altında kalanlar için yapılıyor. 8.382 TL’NİN ALTINDAKİLER 10.000 TL AYLIK ALMAYA DEVAM EDECEK REKLAM Ocak – haziran döneminde ek ödeme dahil kök aylığı 8.382 TL’nin altında olanlar, temmuz ayından sonra da 10.000 TL aylık almaya devam edecekler. Kök aylığı 8.383 TL ile 10.000 TL arasında olanların aylığındaki artış ise 1 lira 75 kuruş ile 1931 TL arasında değişecek.

Örneğin, ek ödeme dahil kök aylığı 8.424 TL olan kişinin eline geçen para temmuz ayında 51 TL artarak 10.051 TL olacak. Kök aylığı 9.048 TL olan kişinin eline geçen para ise 795 TL artışla 10.795 TL olacak. Haziran ayında kök aylığı 9.984 TL olan kişinin eline geçen para ise temmuz ayında 1.912 TL artarak 11.912 TL olacak. Maaş zamları kök aylığa nasıl yansıyacak? (TL) Kök aylık tutarı Ek ödeme tutarı Ocak ayı toplam kök aylık Temmuz ayı toplam kök aylık Ödenecek emekli aylığı Zam tutarı 7600 304 7904 9.430 10.000 7700 308 8008 9.554 10.000 7900 316 8216 9.803 10.000 8000 320 8320 9.927 10.000 8100 324 8424 10.051 10.051 51 8200 328 8528 10.175 10.175 175 8300 332 8632 10.299 10.299 299 8400 336 8736 10.423 10.423 423 8500 340 8840 10.547 10.547 547 8600 344 8944 10.671 10.671 671 8700 348 9048 10.795 10.795 795 8800 352 9152 10.919 10.919 919 8900 356 9256 11.043 11.043 1.043 9000 360 9360 11.167 11.167 1.167 9100 364 9464 11.291 11.291 1.291 9200 368 9568 11.416 11.416 1.416 9300 372 9672 11.540 11.540 1.540 9400 376 9776 11.664 11.664 1.664 9500 380 9880 11.788 11.788 1.788 9600 384 9984 11.912 11.912 1.912 9700 388 10088 12.036 12.036 2.036 9800 392 10192 12.160 12.160 2.160 9900 396 10296 12.284 12.284 2.284 10.000 400 10400 12.408 12.408 2.408 11.000 440 11440 13.649 13.649 3.649 12.000 480 12480 14.890 14.890 4.890