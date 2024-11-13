THY EuroLeague’de heyecan 10. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Yeni sezonda Final Four hedefiyle yola çıkan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris ile kritik bir maça çıkıyor. İyi bir seri yakalayan sarı-lacivertliler, 7 galibiyetle Euroleague'de lider konumda bulunuyor. Zalgirio Arena'da oynanacak Zalgiris- Fenerbahçe Beko maçı tarihi, başlangıç saati ve canlı yayın kanalı basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Zalgiris- Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar…

REKLAM advertisement1 ZALGİRİS- FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? REKLAM Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. hafta müsabakasında Litvanya'nın Zalgiris ekibine konuk olacak. Zalgirio Arena’da oynanacak mücadele, 15 Kasım Cuma günü saat 21.00’de başlayacak. FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Zalgiris- Fenerbahçe Beko THY Euroleague maçı, S Sport Plus'dan naklen yayınlanacak. Aşağıdaki link aracılığıyla temsilcimizin maçını canlı olarak izleyebilirsiniz. https://www.ssportplus.com/