Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        44
        Fenerbahçe
        FB
        36
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        30
        Göztepe
        GÖZ
        28
        ikas Eyüpspor
        EYP
        27
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Rams Başakşehir
        İBFK
        23
        Gaziantep FK
        GFK
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Kasımpaşa
        KSM
        20
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        20
        Trabzonspor
        TS
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        18
        Bellona Kayserispor
        KYS
        15
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        14
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Diğer Yusuf Dikeç sonraki hedefini belirledi! - Diğer Haberleri

        Yusuf Dikeç sonraki hedefini belirledi!

        Türkiye'ye takım arkadaşıyla olimpiyat oyunlarında gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç, bundan sonraki hedefinin altın madalya olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 15:48 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yusuf Dikeç hedefini belirledi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye’yi başarıyla temsil eden milli sporcu Yusuf Dikeç’i makamında ağırladı. Öz, Karma 10 Metre Havalı Tabanca Yarışı kategorisinde gümüş madalya kazanan Dikeç’in elde ettiği başarının Türkiye ve Mersin için gurur verici olduğunu belirterek, sporcuyu tebrik etti. Öz, "Yusuf’un azmi ve disiplini tüm gençlere örnek olacak nitelikte. Bu başarıyı ülkemize kazandırdığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de sporcumuza her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

        Yusuf Dikeç de duyduğu mutluluğu dile getirerek, kendisine sağlanan desteklerden dolayı teşekkür etti. Dikeç, bundan sonraki hedefinin altın madalya olduğunu ifade etti.

        Ziyarette, milli sporcu Yusuf Dikeç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Öz’e forma hediye etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kot düşüyor
        Kot düşüyor
        Funda'nın şüpheli ölümü! Erkek arkadaşı gözaltında
        Funda'nın şüpheli ölümü! Erkek arkadaşı gözaltında
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        Yılbaşına kadar yağış var!
        Yılbaşına kadar yağış var!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        Utanç Tepesi'nden Gazze seyri
        Utanç Tepesi'nden Gazze seyri
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        Habertürk Anasayfa