Yurt dışına daha çok gittik, daha az harcadık
2024'ün ilk çeyreğinde yurt dışına giden kişilerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 artarak 2 milyon 449 bin 225 kişiye yükseldi. Kişi başı ortalama harcama ise yüzde 6'lık düşüşle 773 dolardan 727 dolara geriledi
TÜİK, 2024 yılının ilk çeyreğine dair turizm verilerini açıkladı.
Yurt dışına seyahat eden kişilerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 artarak 2 milyon 449 bin 225 kişiye yükseldi. Kişi başı ortalama harcama ise yüzde 6'lık düşüşle 773 dolardan 727 dolara geriledi. Kişi başına ortalama geceleme de 17.4'ten 12.9'a düştü.
Ocak-Mart dönemindeki toplam turizm gideri, yüzde 11,3 artarak 1 milyar 779 milyon 649 bin dolara geldi. 1 milyar 444 milyon 620 bin dolar kişisel harcamalara, 335 milyon 30 bin dolarını ise paket tur harcamalarına ödendi.
Gider kalemlerinde en çok artış; sağlık, giyecek ve ayakkabı ve diğer harcamalarda gerçekleşti. En büyük düşüş ise halı, kilim vb, ulaştırma ve yeme-içme kalemlerinde gerçekleşti.