Yurt dışı kelimesi ayrı mı, birleşik mi yazılır? Merak konusu oldu. Türk Dil Kurumu'na göre iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte, yurt dışı kelimesinin yazım şekli

YURTDIŞI MI YURT DIŞI MI?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda yurt dışı kelimesinin ayrı yazıldığını görüyoruz. Sıfat olan yurt sınırları dışında olan , isim olan yurt sınırları dışındaki her yer anlamına gelmektedir.