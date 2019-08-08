İskonto nasıl yazılır?

İskonto sözcüğü nasıl yazılır? Kelimenin doğru yazımı iskonto mu, iskonta mı? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor. İşte yanıtı...

TDK NE DİYOR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, iskonto şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "iskonta" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "iskonto"dur.

İSKONTO NE DEMEK?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı "indirim" olan iskonto kelimesi, İtalyanca kökenlidir.