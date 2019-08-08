Müşahede mi müşahade mi? Müşahede sözcüğü nasıl yazılır? gibi sorular kelimenin doğru yazılışını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Günümüzde imla kurallarına pek dikkat edilmese de bir çok durumda imla kurallarının doğru kullanılması önem arz ediyor. Peki "müşahede" sözcüğünün TDK yazım kurallarına göre doğru yazılışı nasıl? İşte merak edilen bu sorunun cevabı...

MÜŞAHEDE Mİ MÜŞAHADE Mİ?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin doğru yazılışı "müşahede" olarak çıkmaktadır. Kelime dilimize Arapça'dan girmiştir. Müşahede için iki ayrı anlam belirtilmiştir:

1. (isim) Görme.

2. (isim) Gözlem.

"Müşahede" kelimesinin doğru yazımının cümle içerisinde kullanımı:

"Bu hastalığın gösterdiği çeşitli araz üzerindeki sayısız müşahedelerim bana bir nevi pratik ihtisas temin etmişti." - Reşat Nuri Güntekin