Yunus Akgün sonunda patladı!
2000 jenerasyonunun en önemli yıldız adayları arasında gösterilen Yunus Akgün, yıllardır beklenen patlamayı gerçekleştirdi. Son haftalarda 11'e yerleşen milli yıldız dördüncü golünü kaydetti
Galatasaray, Süper Lig’in sekizinci haftasında Alanyaspor’u konuk ederken 3 puanı golcüler değil; Yunus Akgün getirdi.
Bu sezona Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech’in gerisinde giren Yunus önce 11’e yerleşti; devamında yıldızlaşmaya başladı.
Ertelenen Gaziantep FK maçında bu sezonki ilk golünü kaydeden Yunus, Fenerbahçe derbisinde de sahanın yıldızlarından olmuş; devamındaki PAOK maçında gol serisine devam etmişti.
RFS karşısında da şık bir gol kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor karşısında da Galatasaray’a 3 puanı getiren isim oldu.
Galatasaray kariyerindeki gol sayısını şimdiden yakalayan Yunus Akgün, sarı-kırmızılı taraftarın merakla beklediği patlamayı da gerçekleştirdi.
Adana Demirspor’da kiralık oynadığı dönemde dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu, sarı-kırmızılı kulübe döndükten sonra formayı kaptırmış ve geçen sezonu da Leicester City’de kiralık geçirmişti.