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        Haberler Bilgi Yaşam Yumuşak poğaça tarifi: Evde mayalı ve mayasız poğaça nasıl yapılır?

        Yumuşak poğaça tarifi: Evde mayalı ve mayasız poğaça nasıl yapılır?

        Yumuşacık poğaçalar, sabah kahvaltılarının ve çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetidir. İster mayalı ister mayasız olarak hazırlayabileceğiniz bu tarifler, hem pratik hem de enfes sonuçlar sunar. İşte iki farklı yöntemle yumuşak poğaça tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 17:19 Güncelleme: 24.12.2024 - 17:19
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        Yumuşak poğaça tarifi
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        Evde hazırlanan poğaçaların kokusu ve yumuşacık dokusu, ailece keyifle yemenizi sağlar. Hamurun pofuduk olması için doğru malzemeler ve teknikler kullanıldığında poğaçalarınız her zaman taze kalır. Bu yazımızda hem mayalı hem de mayasız yumuşak poğaça tariflerini sizlerle paylaşıyoruz.

        Mayalı Yumuşak Poğaça Tarifi

        Sıcacık ve puf puf dokusuyla mayalı poğaça herkesin severek tükettiği hamur işlerinden biridir. Sizde yumuşak poğaça nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarif tam size göre…

        Malzemeler:

        • 1 su bardağı ılık süt
        • 1 su bardağı ılık su
        • 1 paket instant maya (veya yarım paket yaş maya)
        • 1 yemek kaşığı toz şeker
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • Yarım su bardağı sıvı yağ
        • 1 adet yumurta (akı hamura, sarısı üzerine sürülecek)
        • 5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

        İç Harcı İçin (isteğe bağlı):

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        • Beyaz peynir veya kaşar peyniri
        • Maydanoz (ince doğranmış)

        Üzeri İçin:

        • Yumurta sarısı
        • Çörek otu veya susam

        Yumuşa Poğaça Tarifi

        • Geniş bir yoğurma kabına ılık sütü ve ılık suyu dökün. Üzerine şekeri ve mayayı ekleyin, 5 dakika kadar mayanın aktifleşmesini bekleyin.
        • Sıvı yağı, yumurta akını ve tuzu ekleyip karıştırın.
        • Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.
        • Hamurun üzerini temiz bir bezle kapatıp 30-40 dakika mayalanmaya bırakın. Hamur iki katına çıktığında mayalanma tamamdır.
        • Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparın ve elinizle açın.
        • İç harç olarak peynir veya istediğiniz malzemeyi koyup kapatın ve yuvarlayın.
        • Şekil verdiğiniz poğaçaları yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı şekilde dizin.
        • Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün ve çörek otu veya susam serpiştirin.
        • Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

        Mayasız Yumuşak Poğaça Tarifi

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        Malzemeler:

        • 1 su bardağı yoğurt
        • Yarım su bardağı sıvı yağ
        • 1 adet yumurta (akı hamura, sarısı üzerine)
        • 1 paket kabartma tozu
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • 3-3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

        İç Harcı İçin:

        • Beyaz peynir veya zeytin ezmesi

        Üzeri İçin:

        • Yumurta sarısı
        • Susam veya çörek otu

        Mayasız Poğaça Yapılışı

        • Yoğurma kabına yoğurt, sıvı yağ, yumurta akı, tuz ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.
        • Unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edin.
        • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle açın.
        • İç harcı yerleştirip poğaçayı kapatın ve yuvarlayarak şekil verin.
        • Şekil verdiğiniz poğaçaları tepsiye dizin ve üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam veya çörek otu serpin.
        • Önceden ısıtılmış 180°C fırında altı üstü kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

        Yumuşak Poğaça Püf Noktaları:

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        • Mayalı hamur kullanıyorsanız hamurun iyi mayalanması için sıcak ortamda dinlendirin.
        • Mayasız poğaçanın yumuşak kalması için hamuru çok fazla yoğurmayın.
        • Üzerine sürülen yumurta sarısına birkaç damla sıvı yağ eklemek, poğaçanın daha parlak olmasını sağlar.
        • İç harcını zenginleştirmek için sucuk, kaşar peyniri veya patates püresi kullanabilirsiniz.

        Mayasız Yumuşak Poğaça Tarifi

        Klasik mayasız poğaça tarifinden farklı olarak soda kullanarak hazırlayacağınız bu poğaça, hem daha yumuşak hem de uzun süre tazeliğini koruyan bir lezzet sunar. Pratikliğiyle çay saatlerinizin yıldızı olacak bu tarifte kabartma tozu yerine maden suyu sayesinde poğaçanız pofuduk ve hafif olur.

        Malzemeler:

        • 1 su bardağı yoğurt
        • 1 su bardağı maden suyu (soda)
        • Yarım su bardağı sıvı yağ
        • 1 adet yumurta (akı hamura, sarısı üzerine)
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • 1 paket kabartma tozu
        • 3,5-4 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

        İç Harcı İçin:

        • Beyaz peynir veya lor peyniri
        • İnce doğranmış maydanoz

        Üzeri İçin:

        • 1 adet yumurta sarısı
        • Susam veya çörek otu

        Mayasız Yumuşak Poğaça Yapılışı

        • Yoğurma kabına yoğurt, sıvı yağ, maden suyu, tuz ve yumurta akını ekleyip iyice karıştırın.
        • Üzerine kabartma tozunu ekleyin. Unu yavaş yavaş ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.
        • Hamurun fazla sert olmamasına dikkat edin, hafif yumuşak bir kıvam elde edin.
        • Bir kasede beyaz peynir ve doğranmış maydanozu karıştırarak iç harcı hazırlayın.
        • Peynirli iç harcı poğaçaların içine koymak için hazır hale getirin.
        • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle hafifçe açın.
        • Orta kısmına hazırladığınız peynirli harçtan koyun ve hamuru kapatarak yuvarlak veya oval şekil verin.
        • Şekil verdiğiniz poğaçaları yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı şekilde dizin.
        • Poğaçaların üzerine yumurta sarısını bir fırça yardımıyla sürün.
        • Üzerine susam veya çörek otu serpiştirerek süsleyin.
        • Önceden ısıtılmış 180°C fırında poğaçaları yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
        • Üzerleri kızarınca fırından alıp ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin.
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