Yumuşak poğaça tarifi: Evde mayalı ve mayasız poğaça nasıl yapılır?
Yumuşacık poğaçalar, sabah kahvaltılarının ve çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetidir. İster mayalı ister mayasız olarak hazırlayabileceğiniz bu tarifler, hem pratik hem de enfes sonuçlar sunar. İşte iki farklı yöntemle yumuşak poğaça tarifi!
Evde hazırlanan poğaçaların kokusu ve yumuşacık dokusu, ailece keyifle yemenizi sağlar. Hamurun pofuduk olması için doğru malzemeler ve teknikler kullanıldığında poğaçalarınız her zaman taze kalır. Bu yazımızda hem mayalı hem de mayasız yumuşak poğaça tariflerini sizlerle paylaşıyoruz.
Mayalı Yumuşak Poğaça Tarifi
Sıcacık ve puf puf dokusuyla mayalı poğaça herkesin severek tükettiği hamur işlerinden biridir. Sizde yumuşak poğaça nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarif tam size göre…
Malzemeler:
İç Harcı İçin (isteğe bağlı):
Üzeri İçin:
Yumuşa Poğaça Tarifi
Mayasız Yumuşak Poğaça Tarifi
Malzemeler:
İç Harcı İçin:
Üzeri İçin:
Mayasız Poğaça Yapılışı
Yumuşak Poğaça Püf Noktaları:
Mayasız Yumuşak Poğaça Tarifi
Klasik mayasız poğaça tarifinden farklı olarak soda kullanarak hazırlayacağınız bu poğaça, hem daha yumuşak hem de uzun süre tazeliğini koruyan bir lezzet sunar. Pratikliğiyle çay saatlerinizin yıldızı olacak bu tarifte kabartma tozu yerine maden suyu sayesinde poğaçanız pofuduk ve hafif olur.
Malzemeler:
İç Harcı İçin:
Üzeri İçin:
Mayasız Yumuşak Poğaça Yapılışı