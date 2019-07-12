Yumurtada ihracat sıkıntısı

12 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bayraktar, yazılı açıklamasında, mayıs ayında tavuk yumurtası üretiminin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artarak 1 milyar 603 milyon adetten, 1 milyar 622 milyon adede yükseldiğini, buna karşın tavuk eti üretiminin yüzde 3,3 azalarak 200 bin tondan, 193 bin tona gerilediğini hatırlattı.
Kanatlı eti ve ürünleri ihracatında artışın devam etmesine karşın yumurta ve yumurta ürünleri ihracatının azaldığına dikkati çeken Bayraktar, bu kapsamda yumurta ve yumurta ürünleri ihracatının mayısta yıllık bazda yüzde 41,2 azalışla, 30,7 milyon dolardan 18,1 milyon dolara düştüğünü, 5 aylık ihracatın da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 azalarak 177,8 milyon dolardan 150,7 milyon dolara indiğini belirtti.
Bayraktar, Irak'ın milletlerarası ticaret kurallarına aykırı şekilde aldığı ithalat yasağının üretimin yaklaşık üçte birini ihraç eden Türk yumurta sektörünü, olumsuz etkilediğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"İhracatın yüzde 85'e yakını Irak'a yapılıyor. Kanatlı sektöründe özellikle yumurtada ihracatın Irak'ta kesintiye uğraması sıkıntı yarattı. İhracat durunca, 28 gün bekleme süresi olan yumurtanın fiyatı da iç piyasada ister istemez hızla düşüyor. Sektör, maliyetin altında satış yapmaya çalışıyor. Bu durum sürdürülemez hale geldi. Üreticimiz sorunun çözülmesini bekliyor. Şu anki yapıyla üretici geleceğini göremiyor, üretimi sürdürmekte ve sektörde kalmakta güçlük çekiyor. Irak sorununun yanı sıra bu ortamda tek çıkar yol, devletin kısa, orta ve uzun vadeli, üretim, tüketim ve dış ticaret planlaması içeren bir strateji oluşturmasıdır."
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