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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de transfer gündemi: 3 bölge öne çıkıyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de transfer gündemi: 3 bölge öne çıkıyor!

        Sezona İsmail Kartal ile harika bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin serisi Trabzonspor maçı ile son bulmuştu. Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok yıldız ismi katan sarı-lacivertliler ara transfer dönemi için de gaza bastı. İsmail Kartal ve ekibi kadrodaki eksikleri belirledi. İşte Fenerbahçe'nin transfer planı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 16:16 Güncelleme: 16.11.2023 - 16:16
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        • 1

          Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de ara transfer döneminde kısa bir süre kalmasıyla hareketlilik başladı.

        • 2

          Stoper arayışında olan yönetim, tecrübeli bir ismi renklerine bağlamayı amaçlıyor.

        • 3

          Becao, Serdar ve Djiku’nun sakatlıklarından sonra savunmada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, ligin 2. yarısında kadro derinliği oluşturmak istiyor.

        • 4

          Orta saha transferi konusunda ise sarı lacivertliler, gözünü Avrupa'ya çevirdi. Krunic’i yeniden gündemine alan Fenerbahçe, yerli rotasyonunu güçlendirme adına da Salih Özcan için harekete geçecek.

        • 5

          TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre, şartlar yönetimin arzuladığı şekilde gelişirse iki ismin birden kadroya dahil edilebileceği belirtiliyor.

        • 6

          Joshua King’in sakatlığı, Ryan Kent’in ve Michy Batshuayi’nin formsuzluğu nedeniyle yönetim forvet bölgesine de takviye yapmak istiyor.

        • 7

          Kanatlarda ve ileri uçta forma giyebilen isimleri radarına alan sarı lacivertliler, bu transferde aceleci davranmayacak.

        • 8

          Şartların olgunlaşmasını bekleyecek sarı lacivertlilerde hedef, kısa süre içerisinde kadroyu hazır hale getirmek.

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