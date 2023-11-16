Fenerbahçe'de transfer gündemi: 3 bölge öne çıkıyor!
Sezona İsmail Kartal ile harika bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin serisi Trabzonspor maçı ile son bulmuştu. Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok yıldız ismi katan sarı-lacivertliler ara transfer dönemi için de gaza bastı. İsmail Kartal ve ekibi kadrodaki eksikleri belirledi. İşte Fenerbahçe'nin transfer planı...
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Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de ara transfer döneminde kısa bir süre kalmasıyla hareketlilik başladı.
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Stoper arayışında olan yönetim, tecrübeli bir ismi renklerine bağlamayı amaçlıyor.
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Becao, Serdar ve Djiku’nun sakatlıklarından sonra savunmada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, ligin 2. yarısında kadro derinliği oluşturmak istiyor.
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Orta saha transferi konusunda ise sarı lacivertliler, gözünü Avrupa'ya çevirdi. Krunic’i yeniden gündemine alan Fenerbahçe, yerli rotasyonunu güçlendirme adına da Salih Özcan için harekete geçecek.
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TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre, şartlar yönetimin arzuladığı şekilde gelişirse iki ismin birden kadroya dahil edilebileceği belirtiliyor.
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Joshua King’in sakatlığı, Ryan Kent’in ve Michy Batshuayi’nin formsuzluğu nedeniyle yönetim forvet bölgesine de takviye yapmak istiyor.
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Kanatlarda ve ileri uçta forma giyebilen isimleri radarına alan sarı lacivertliler, bu transferde aceleci davranmayacak.
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Şartların olgunlaşmasını bekleyecek sarı lacivertlilerde hedef, kısa süre içerisinde kadroyu hazır hale getirmek.