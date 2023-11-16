Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika SON DAKİKA HABERİ: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Ogün Samast ve Can Atalay açıklaması

        Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kritik mesajlar

        Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet, CHP ve AK Parti gruplarını ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyaretlerin ardından yaptığı konuşmada Yargıtay'ın Can Atalay kararı ile Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliyesi hakkındaki sorulara yanıt verdi. Kurtulmuş Can Atalay kararı hakkında, "Meclis, gündemine hakimdir. Çalışma takvimi çerçevesinde gereği yapılacaktır" dedi. Dün tahliye edilen Ogün Samast ile ilgili de değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, "İnfaz sistemimizle ilgili belki de yeni düzenleme yapmamız lazım. Bütün bunlar yargı sistemimizi gözden geçirmemiz gerektiğini ortaya koyuyor" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.11.2023 - 16:46 Güncelleme: 16.11.2023 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kritik mesajlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        TMBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet, CHP ve AK Parti gruplarını ziyaret etti.

        Kurtulmuş, ziyaretlerin ardından yaptığı konuşmada Yargıtay'ın Can Atalay kararı ile Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliyesi hakkında konuştu. Kurtulmuş Can Atalay kararı hakkında, "Türkiye'de kurumların görev ve sorumlulukları bellidir. Meclis, gündemine hakimdir. Çalışma takvimi çerçevesinde gereği yapılacaktır" dedi.

        HRANT DİNK'İN KATİLİ SAMAST'IN TAHLİYESİ

        Dün tahliye edilen Ogün Samast ile ilgili de değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, "Mahkemenin verdiği bir karar var. Burada da infaz sistemiyle ilgili yeni düzenlemeler yapılması lazım. Bütün bunlar yargı sistemimizi gözden geçirmemiz gerektiğini ortaya koyuyor" dedi.

        REKLAM

        ÖZDAĞ'DAN ANAYASA DEĞERLENDİRMESİ

        Kurtulmuş ilk olarak Meclis'te Saadet Partisi'ni ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Grup Başkanvekilleri İsa Mesih Şahin ve Bülent Kaya yer aldı. Yarım saat süren toplantının ardından Özdağ, Kurtulmuş'un iadeiziyarette bulunduğunu belirterek, "Meclis'in işleyişiyle ilgili konuşmalarımız oldu. Aynı zamanda bizim taleplerimiz oldu. Saadet-Gelecek Grubu olarak taleplerimiz vardı. Bunlarla ilgili olarak da not aldılar. Aynı zamanda memleketimizin meseleleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin daha demokratik bir ülke, daha hukukun üstünlüğünü önemseyen bir ülke olması noktasında siyasi konuşmalarımız oldu. Bir nezaket ziyaretiydi" dedi.

        REKLAM

        Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdağ, 'Anayasa çalışmaları hakkında görüşme oldu mu?' sorusuna, "Bu konularla ilgili düşüncelerimizi söyledik. Bunların erken olduğunu, seçim atmosferi içinde bunların konuşulmasının doğru olmadığını, seçimden sonra gerek iç tüzük konusunun gerek anayasa konusunun konuşulması gerektiğini kendi düşüncemiz olarak aktardık" diyerek yanıt verdi. Kurtulmuş bugün ayrıca CHP ve AK Parti gruplarını ziyaret edecek.

        ÖZGÜR ÖZEL'DEN OGÜN SAMAST AÇIKLAMASI

        Kurtulmuş ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti.

        Meclis Başkanı seçildikten sonra kendisini ziyaret eden partilere iade-i ziyarette bulunan TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i TBMM’deki makamında ziyaret etti.

        Ziyaret sonrası açıklama yapan Özel, görüşmenin son derece samimi bir ortamda gerçekleştiğini söyledi. Görüşmenin içeriğinde yeni anayasa konuşulup konuşulmadığı sorusuna cevap veren Özel, bu konularla ilgili konuşmayı yerel seçimlerden sonraya bıraktıklarını söyledi. Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin soruya da yanıt veren Özel, "Bir el 4 aydaki kanaati değiştirmiş. Bir el 6 ay olacak bir şeyi 4’üncü aya çekerek 2 ay öne çekmiş. Bir el punduna getirmiş katilini serbest bırakmış. Bir el Dink'in katilini korumuş kollamış. Günü gelince de hepimize şu mesajı vermiş; ‘Gerekirse bu derin yapı katiline sahip çıkar.’ Bu kadar güçlüyüz diyor. Bu Türkiye Cumhuriyetine açık bir meydan okumadır. Bu, ‘biz gerekirse katilimize bile sahip çıkarız’ demektir” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Konut fiyatlarında artış
        Konut fiyatlarında artış
        Büyükekşi'den Süper Kupa yanıtı!
        Büyükekşi'den Süper Kupa yanıtı!
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kolilerden kimyasal madde sızdı! 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Kolilerden kimyasal madde sızdı! 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Pazar yerinde bıraktı, lahana tezgâhı oldu
        Pazar yerinde bıraktı, lahana tezgâhı oldu
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        5 aylık hamile eşini vuran koca: Canavar gibi gördüm!
        5 aylık hamile eşini vuran koca: Canavar gibi gördüm!
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        Habertürk Anasayfa