TMBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet, CHP ve AK Parti gruplarını ziyaret etti.

Kurtulmuş, ziyaretlerin ardından yaptığı konuşmada Yargıtay'ın Can Atalay kararı ile Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliyesi hakkında konuştu. Kurtulmuş Can Atalay kararı hakkında, "Türkiye'de kurumların görev ve sorumlulukları bellidir. Meclis, gündemine hakimdir. Çalışma takvimi çerçevesinde gereği yapılacaktır" dedi.

Dün tahliye edilen Ogün Samast ile ilgili de değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, "Mahkemenin verdiği bir karar var. Burada da infaz sistemiyle ilgili yeni düzenlemeler yapılması lazım. Bütün bunlar yargı sistemimizi gözden geçirmemiz gerektiğini ortaya koyuyor" dedi.

ÖZDAĞ'DAN ANAYASA DEĞERLENDİRMESİ

Kurtulmuş ilk olarak Meclis'te Saadet Partisi'ni ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Grup Başkanvekilleri İsa Mesih Şahin ve Bülent Kaya yer aldı. Yarım saat süren toplantının ardından Özdağ, Kurtulmuş'un iadeiziyarette bulunduğunu belirterek, "Meclis'in işleyişiyle ilgili konuşmalarımız oldu. Aynı zamanda bizim taleplerimiz oldu. Saadet-Gelecek Grubu olarak taleplerimiz vardı. Bunlarla ilgili olarak da not aldılar. Aynı zamanda memleketimizin meseleleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin daha demokratik bir ülke, daha hukukun üstünlüğünü önemseyen bir ülke olması noktasında siyasi konuşmalarımız oldu. Bir nezaket ziyaretiydi" dedi.

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Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdağ, 'Anayasa çalışmaları hakkında görüşme oldu mu?' sorusuna, "Bu konularla ilgili düşüncelerimizi söyledik. Bunların erken olduğunu, seçim atmosferi içinde bunların konuşulmasının doğru olmadığını, seçimden sonra gerek iç tüzük konusunun gerek anayasa konusunun konuşulması gerektiğini kendi düşüncemiz olarak aktardık" diyerek yanıt verdi. Kurtulmuş bugün ayrıca CHP ve AK Parti gruplarını ziyaret edecek.