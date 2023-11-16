Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kritik mesajlar
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet, CHP ve AK Parti gruplarını ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyaretlerin ardından yaptığı konuşmada Yargıtay'ın Can Atalay kararı ile Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliyesi hakkındaki sorulara yanıt verdi. Kurtulmuş Can Atalay kararı hakkında, "Meclis, gündemine hakimdir. Çalışma takvimi çerçevesinde gereği yapılacaktır" dedi. Dün tahliye edilen Ogün Samast ile ilgili de değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, "İnfaz sistemimizle ilgili belki de yeni düzenleme yapmamız lazım. Bütün bunlar yargı sistemimizi gözden geçirmemiz gerektiğini ortaya koyuyor" dedi
TMBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet, CHP ve AK Parti gruplarını ziyaret etti.
Kurtulmuş, ziyaretlerin ardından yaptığı konuşmada Yargıtay'ın Can Atalay kararı ile Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliyesi hakkında konuştu. Kurtulmuş Can Atalay kararı hakkında, "Türkiye'de kurumların görev ve sorumlulukları bellidir. Meclis, gündemine hakimdir. Çalışma takvimi çerçevesinde gereği yapılacaktır" dedi.
HRANT DİNK'İN KATİLİ SAMAST'IN TAHLİYESİ
Dün tahliye edilen Ogün Samast ile ilgili de değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, "Mahkemenin verdiği bir karar var. Burada da infaz sistemiyle ilgili yeni düzenlemeler yapılması lazım. Bütün bunlar yargı sistemimizi gözden geçirmemiz gerektiğini ortaya koyuyor" dedi.
ÖZDAĞ'DAN ANAYASA DEĞERLENDİRMESİ
Kurtulmuş ilk olarak Meclis'te Saadet Partisi'ni ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Grup Başkanvekilleri İsa Mesih Şahin ve Bülent Kaya yer aldı. Yarım saat süren toplantının ardından Özdağ, Kurtulmuş'un iadeiziyarette bulunduğunu belirterek, "Meclis'in işleyişiyle ilgili konuşmalarımız oldu. Aynı zamanda bizim taleplerimiz oldu. Saadet-Gelecek Grubu olarak taleplerimiz vardı. Bunlarla ilgili olarak da not aldılar. Aynı zamanda memleketimizin meseleleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin daha demokratik bir ülke, daha hukukun üstünlüğünü önemseyen bir ülke olması noktasında siyasi konuşmalarımız oldu. Bir nezaket ziyaretiydi" dedi.
Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdağ, 'Anayasa çalışmaları hakkında görüşme oldu mu?' sorusuna, "Bu konularla ilgili düşüncelerimizi söyledik. Bunların erken olduğunu, seçim atmosferi içinde bunların konuşulmasının doğru olmadığını, seçimden sonra gerek iç tüzük konusunun gerek anayasa konusunun konuşulması gerektiğini kendi düşüncemiz olarak aktardık" diyerek yanıt verdi. Kurtulmuş bugün ayrıca CHP ve AK Parti gruplarını ziyaret edecek.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN OGÜN SAMAST AÇIKLAMASI
Kurtulmuş ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti.
Meclis Başkanı seçildikten sonra kendisini ziyaret eden partilere iade-i ziyarette bulunan TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i TBMM’deki makamında ziyaret etti.
Ziyaret sonrası açıklama yapan Özel, görüşmenin son derece samimi bir ortamda gerçekleştiğini söyledi. Görüşmenin içeriğinde yeni anayasa konuşulup konuşulmadığı sorusuna cevap veren Özel, bu konularla ilgili konuşmayı yerel seçimlerden sonraya bıraktıklarını söyledi. Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin soruya da yanıt veren Özel, "Bir el 4 aydaki kanaati değiştirmiş. Bir el 6 ay olacak bir şeyi 4’üncü aya çekerek 2 ay öne çekmiş. Bir el punduna getirmiş katilini serbest bırakmış. Bir el Dink'in katilini korumuş kollamış. Günü gelince de hepimize şu mesajı vermiş; ‘Gerekirse bu derin yapı katiline sahip çıkar.’ Bu kadar güçlüyüz diyor. Bu Türkiye Cumhuriyetine açık bir meydan okumadır. Bu, ‘biz gerekirse katilimize bile sahip çıkarız’ demektir” ifadelerini kullandı.