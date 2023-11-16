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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada! - Gündem haberleri

        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!

        İstanbul düzenlenen "Kafes" operasyonları kapsamında çökertilen suç örgütüne yönelik yeni detaylar ortaya çıktı. Çetenin Beyoğlu'nda bir gece kulübüne saldırı girişiminin görüntüleri ortaya çıktı. Silahı tutukluk yapan tetikçi darp edildi

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 16.11.2023 - 10:32 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:57
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        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
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        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, liderliğini Özgür Saral'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik olarak İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı Kafes Operasyonu düzenlenmişti.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

        OLAYIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Soruşturma kapsamında çetenin 2 yıl önce Beyoğlu'nda bir eğlence merkezine çökmeye çalıştıkları da iddia edildi.

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        Sezai G.’nin işlettiği mekanı zorla almak isteyen şüpheliler silahlı saldırı girişimi bulunmuştu.

        O olayın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde ateş etmeye çalışan kişinin silahı tutukluk yapıyor.

        Tetikçi, bu hareketinin fark edilmesi üzerine darp ediliyor. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

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