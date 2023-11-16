'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, liderliğini Özgür Saral'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik olarak İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı Kafes Operasyonu düzenlenmişti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

OLAYIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI Soruşturma kapsamında çetenin 2 yıl önce Beyoğlu'nda bir eğlence merkezine çökmeye çalıştıkları da iddia edildi. REKLAM Sezai G.’nin işlettiği mekanı zorla almak isteyen şüpheliler silahlı saldırı girişimi bulunmuştu.

O olayın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde ateş etmeye çalışan kişinin silahı tutukluk yapıyor. Tetikçi, bu hareketinin fark edilmesi üzerine darp ediliyor. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.