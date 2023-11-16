Defteri ilk okuduğumuz zamana kadar bunun ne olduğu bilinmiyordu. Bu günlüğü incelemeye başladığımızda 'Acilat', 'Zaviye', 'Zuvara' gibi yer isimlerini okuduktan sonra dedik ki; 'Bu Trablusgarp Savaşı'nı anlatıyor'. Haydar Efendi, bir Çanakkale şehidi olmasına rağmen bu günlük bize daha eski Trablusgarp Savaşı'nı anlattığını fark ettik. Bunun üzerine günlüğü teslim aldım.