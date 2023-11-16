REKLAM advertisement1

Adana'da, Kemal Boz yönetimindeki hafif ticari araç, dün Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunda ters yönde ilerlediği sırada Fatih İlkgün idaresindeki otomobille çarpışmıştı.

ÜÇ KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERMİŞTİ AA'da yer alan habere göre kazada sürücü Kemal Boz ve eşi Dönay Boz ile Fatih İlkgün olay yerinde yaşamını yitirmişti.

GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda dün Kemal Boz yönetimindeki hafif ticari aracın ters yönde ilerleyişine ilişkin görüntülere ulaşıldı.

SÜRATLE SEYİR HALİNDEYMİŞ Otoyoldaki başka bir araca ait güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, çok sayıda araç trafikte ilerlediği sırada Kemal Boz yönetimindeki hafif ticari araç da ters yönde hızla seyrediyor.

BİR ARAÇ ORTA ŞERİDE KAÇIYOR Sol şeritte ilerlediği sırada karşısından gelen hafif ticari aracı fark eden bir panelvan sürücüsü de kaza yapmamak için orta şeride geçiyor.

TERS YÖNDE DEVAM EDİYOR Ters yönde ilerlemeyi sürdüren hafif ticari araç, daha sonra kamera açısından çıkıyor. Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü! Haberi Görüntüle