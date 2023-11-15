Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, otoyolda ters şeritten giden hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada Kemal Boz ve eşi Dönay Boz ile Fatih İlkgün olay yerinde yaşamını yitirdi
Adana'da alınan bilgiye göre, Kemal Boz yönetimindeki hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda ters şeritte ilerlediği sırada Fatih İlkgün idaresindeki otomobille çarpıştı.
3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
AA'da yer alan habere göre kazada sürücü Kemal Boz ve eşi Dönay Boz ile Fatih İlkgün olay yerinde yaşamını yitirdi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan cenazeler, otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.