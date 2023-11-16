Konut fiyatlarında artış

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Konut Fiyat Endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 89,2 arttı.

Türkiye ortalamasına bakıldığında metrekare başına fiyat 29 bin 110 TL, İstanbul ortalaması ise 43 bin 669 TL oldu.

DOLAR BAZINDA YÜKSELİŞ TRENDİNE GERİ DÖNÜLDÜ

Dolar bazında metrekare bazında Türkiye ortalaması 1031 dolardan 1078.5 dolara, İstanbul ortalaması ise 1547 dolardan 1618 dolara yükseldi.

Tarih Türkiye ortalaması ($) İstanbul ortalaması ($) 2022-01 552.24 869.48 2022-02 633.61 1013.91 2022-03 651.18 1050.29 2022-04 717.97 1173.77 2022-05 763.26 1252.56 2022-06 765.00 1251.60 2022-07 799.68 1297.03 2022-08 834.98 1357.95 2022-09 865.78 1403.01 2022-10 890.38 1431.69 2022-11 911.38 1440.72 2022-12 950.93 1493.60 2023-01 994.22 1538.81 2023-02 1085.76 1685.56 2023-03 1144.94 1773.49 2023-04 1180.71 1815.06 2023-05 1194.51 1822.11 2023-06 1064.40 1608.88 2023-07 1001.54 1493.67 2023-08 1031.17 1546.94 2023-09 1078.58 1618.01

Haziran ve temmuz aylarında döviz kurundaki artışın da etkisiyle dolar bazında düşen fiyatlar, yıl genelinde olduğu gibi ağustosun ardından eylülde de arttı.

SATIŞ DÜŞÜYOR, FAİZ VE FİYAT ARTIYOR

Türkiye genelinde konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 olmuştu. Konut kredisi faizleri ise yıllık yüzde 40'ın üzerine çıkarken buna rağmen fiyatlardaki artış sürüyor.

EN ÇOK ARTIŞ ÇANKIRI, KASTAMONU, SİNOP BÖLGESİNDE

TCMB'nin verilerine göre; en çok fiyat artışının yaşandığı bölgeler şöyle sıralandı:

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Çankırı, Kastamonu, Sinop: Yüzde 131,1

Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır: Yüzde 127,2

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon: Yüzde 125,6