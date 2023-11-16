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        Kışın kombi kapatanlara uyarı: Komşunuz dava açıp, zarar talebinde bulunabilir

        Kış aylarına yaklaştığımız dönemde evinde kombiyi açmayanlara kötü haber geldi. Erzurum Barosu'na kayıtlı avukatlardan Şeymanur Yılmaz, ferdi kombi kullanıp, hiç çalıştırmayan komşuya dava açılabileceğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 11:53 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:55
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        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
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        Erzurum Barosu'na kayıtlı avukatlardan Şeymanur Yılmaz, ferdi kombi kullanıp, hiç çalıştırmayan komşuya dava açılabileceğini belirterek, "Normalde aylık 2 bin liralık ısıtma gideri olan bir kişi, 3 bin lira yakmak zorunda kalıyorsa bu zararın tazminini isteyebilir" dedi.

        DHA'nın haberine göre Erzurum Barosu avukatlarından Şeymanur Yılmaz, kat maliklerinin kombi yakmayan komşusuna karşı dava açabilme hakkı olduğunu belirtti.

        Fotoğraf: iStock

        Her şehirde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları olduğunu, dış ortam sıcaklığının belli bir derecenin altına düşmesi halinde, ısıtma sistemlerinin çalıştırılması yönünde de karar olduğunu hatırlatan Yılmaz, bu derecenin 15 olarak belirlendiğini söyledi.

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        Kat Mülkiyeti Kanunu'nca da komşuların birbirini rahatsız etmeden konutlarını kullanmaları gerektiğini anlatan Yılmaz, binada oturup, ferdi kombi kullanan bir kişinin kombi çalıştırmaması halinde, yan-alt-üst komşusu sayesinde ısınmasının doğruluk ve dürüstlük kurallarına aykırı olduğunu belirtti.

        KOMBİ YAKMAYAN KOMŞUYA DAVA

        Avukat Yılmaz, "Kaloriferi yakmayan kişi, komşusunun daha fazla yakmasına sebebiyet veriyor. Bu kişi, Kat Mülkiyeti Kanunu açısından komşularına zarar vermiş duruma düşüyor. Yine ilgili kanun gereği kaloriferi yakan komşu, ana taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir. 'Komşum, kaloriferini hiç yakmıyor. Bundan dolayı daha fazla yakmak durumunda kalıyorum. Sayemde o ısınıyor, bense daha az ısınıyorum. Buna müdahale edin' diyerek müracaatta bulunabilir. Sulh hukuk hakimi, komşunun konutunu mevsim koşullarına uygun kullanmadığına karar verip, yaptığını sonlandırmasını isteyebilir" dedi.

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