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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da pazar yerinde bırakılan otomobil lahana tezgâhı oldu! - Güncel haberler

        Pazar yerinde bırakılan otomobil lahana tezgâhı oldu

        İstanbul'da semt pazarının kurulduğu sokağa park edilen otomobilin sahibine ulaşılamadı. Bunun üzerine pazarcı esnafı, bez serdiği otomobili tezgâh olarak kullandı. Bir süre sonra pazar yerine gelerek gördüğü manzara karşısında şaşıran otomobilin sahibi, esnafla birlikte lahanaları otomobilin üzerinden indirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 14:09 Güncelleme: 16.11.2023 - 14:23
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        Pazar yerinde bıraktı, lahana tezgâhı oldu
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        İstanbul'un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, her hafta çarşamba günleri tezgâh açan esnaf, sabah saatlerinde pazar kurulan caddeye geldiğinde, otomobil ile hafif ticari aracın park edildiğini gördü.

        ARAÇ SAHİPLERİNE ULAŞILAMADI

        Esnaflar, araçların pazar alanından kaldırılması için Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yardım istedi. Yapılan tüm aramalara rağmen araçların sahiplerine ulaşılamadı.

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        OTOMOBİLİ LAHANA TEZGÂHINA ÇEVİRDİ

        Bir süre bekleyen esnaflar, araçların etrafında tezgâhlarını açtı. Bir süre sonra hafif ticari aracın sahibine ulaşıldı. Araç sahibi tarafından pazar yerinden çıkarıldı.

        Ancak araçların etrafına açılan tezgâhlar yolu kapattığı için çaresiz kalan esnaf, yolun açılabilmesi için bez serdikleri otomobili lahana tezgâhına çevirdi.

        "GEÇ GELDİM BİRAZ, UNUTTUM" DEDİ

        Bir süre sonra kiralık olduğu öğrenilen otomobilin sürücüsü İbrahim Onur pazar yerine geldi. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Onur, "Geç geldim biraz, unuttum" dedi.

        Pazar esnafı yardım ederek lahanaları aracın üstünden kaldıran Onur, otomobili pazar yerinden çıkardı.

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