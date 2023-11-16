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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istiyor - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istiyor

        Galatasaray'da rota orta saha transferinde çevrildi. Sarı kırmızılıların, Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan ile ilgilendiği öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 11:52 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:53
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          Galatasaray'da devre arası öncesi transfer çalışmalarına ağırlık verildi.

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          Sarı kırmızılılar, orta sahasını dünya çapında bir futbolcuyla güçlendirmek istiyor.

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          Sarı kırmızılılarda, 8 numara pozisyonunda Tanguy Ndombele, Kerem Demirbay ve Sergio Oliveira yer alıyor.

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          Yönetim, kaliteli bir oyuncuyu transfer ederek Avrupa'da ve ligde başarı hedefliyor.

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          TRT Spor'un haberine göre Galatasaray'ın listesinde birçok aday var.

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          Sarı kırmızılılar, yerli statüsünde olması nedeniyle rotasını Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan'a çevirmiş durumda...

        • 7

          Almanya'daki Bayern Münih maçı öncesi İlkay ve menajeriyle görüşen yönetim olumlu geri dönüş aldı.

        • 8

          Sarı kırmızılıların önümüzdeki günlerde İspanyol ekibiyle de temasa geçmesi bekleniyor.

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          33 yaşındaki futbolcunun, Barcelona ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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          Kariyerinde Borussia Dortmund ve Manchester City'de de forma giyen İlkay Gündoğan, sezon başında Katalan temsilcisine katılmıştı.

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          İlkay, bu sezon 17 maçta; 1 gol 5 asistlik katkı verdi.

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