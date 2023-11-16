Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istiyor
Galatasaray'da rota orta saha transferinde çevrildi. Sarı kırmızılıların, Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan ile ilgilendiği öğrenildi.
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Galatasaray'da devre arası öncesi transfer çalışmalarına ağırlık verildi.
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Sarı kırmızılılar, orta sahasını dünya çapında bir futbolcuyla güçlendirmek istiyor.
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Sarı kırmızılılarda, 8 numara pozisyonunda Tanguy Ndombele, Kerem Demirbay ve Sergio Oliveira yer alıyor.
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Yönetim, kaliteli bir oyuncuyu transfer ederek Avrupa'da ve ligde başarı hedefliyor.
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TRT Spor'un haberine göre Galatasaray'ın listesinde birçok aday var.
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Sarı kırmızılılar, yerli statüsünde olması nedeniyle rotasını Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan'a çevirmiş durumda...
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Almanya'daki Bayern Münih maçı öncesi İlkay ve menajeriyle görüşen yönetim olumlu geri dönüş aldı.
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Sarı kırmızılıların önümüzdeki günlerde İspanyol ekibiyle de temasa geçmesi bekleniyor.
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33 yaşındaki futbolcunun, Barcelona ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Kariyerinde Borussia Dortmund ve Manchester City'de de forma giyen İlkay Gündoğan, sezon başında Katalan temsilcisine katılmıştı.
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İlkay, bu sezon 17 maçta; 1 gol 5 asistlik katkı verdi.