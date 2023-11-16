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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması: "Geri dönüşü olmayan yoldayız" - Galatasaray Haberleri

        Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması "Geri dönüşü olmayan yoldayız"

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen yılın lig şampiyonu Galatasaray ile kupa şampiyonu Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçına dair açıklama yaptı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 14:37 Güncelleme: 16.11.2023 - 15:46
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        • 1

          Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen yılın lig şampiyonu Galatasaray ile kupa şampiyonu Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanacağını duyurdu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tepkileri üzerine Büyükekşi'den sıcak bir açıklama geldi.

        • 2

          Radyospor'a konuşan Büyükekşi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

          "İki takımın da TFF'ye verdiği bir yetki var. TFF "Size ek gelir kazandırmak istiyoruz, var mısınız yok musunuz?" diye sorduk. Ali Koç da Dursun Özbek de 'Varız' dediler. Bunun üzerine teklif hazırlayan TFF, iki taraftan da vekalet aldı. İki kulüp, TFF'ye imza yetkisi verdi. O yüzden biz rahatız. "Bizden habersiz biz el kaldırmadık" diyemezler. Ağustos ayından bu yana maçın nerede oynanacağı biliniyordu"

        • 3

          "Almanya, İngiltere, Arabistan ve Azerbaycan'dan ciddi tekifler vardı. Almanya ile İngiltere üzerinde çok durduk. Güvenlik sorunu nedeniyle iki ülkeyi elemek zorunda kaldık. Orada bir taşkınlık olup güvenliği sağlayamayacağımızı söyledik, diğer taraflar da bunu garanti edemedi. İki ülke, Azerbaycan ve Arabistan kaldı. İki ülkenin arasındaki en iyi teklifi Arabistan verdi"

        • 4

          "Değişim içindeler. Dünyanın gözü orada. Dünyanın en iyi oyuncularını transfer ettiler. 2034 Dünya Kupası için milli takım oluşturmak için tura çıktılar. Genç oyuncuları aileleriyle Arabistan'a getirip bir milli takım oluşturmak istiyorlar. Dünya Kupası'nı kazanmak için bir takım oluşturmak istiyorlar. Kendi vatandaşları yapabilecekleri oyuncuları bulup 2034'te yer almak isteyen bir Arabistan var. O anlamda çalışmaları olduğu için bize yapılan en iyi teklif bu"

        • 5

          "Bu sene iki takım oynayacak. Dörtlü turnuvaya örnek İspanya'nın Kral Kupası var. İlerleyen günlerde netleşir"

        • 6

          "Kulüpler, Süper Kupa'nın Ağustos'ta oynanacağını biliyorduysa neden iki kulüp Yüksek Divan Kurulu toplantılarında bu karar alındı?" sorusu üzerine Mehmet Büyükekşi:

          "Ben de anlamadım. İki takımın da çok büyük sıcak paraya ihtiyacı var. Yüksek Divan Kurulu'nda Uğur Dündar'ın çağrısında yönetim ve başkan o gün el kaldırmadı. Galatasaray'da da başkan hariç yönetim ve divan kurulu üyelerinin karşı çıkması var. Başkan zaten olayı biliyor. Olayın içinde ve bu çalışmaları biliyor"

        • 7

          "Geldiğimiz nokta itibarıyla Süper Kupa, Arabistan'da 29 Aralık'ta oynanacak. İki başkanın da bilgisi dahilinde kesinleşmiş bir tarih var. Suudi Arabistan'da Süper Kupa yapılacak. Tek sorun 100. yıl. İnsanların tepkisi 100. yıl nedeniyle. 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılarak yüzüncü yılı taçlandırdık. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye'ye alarak 100. yılı taçlandırdık"

        • 8

          "100. yıl coşkusunu iki takımımızı yurtdışında oynatarak da taçlandırdık. TFF olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık. Galatasaray ve Fenerbahçe hocalarının haberi var. Haberleri olmasına rağmen tek endişeleri iki maçı da kaybetme riskleri. Bir teknik direktör bir maçı kazanıp diğerini kaybederse fazla sorun olmaz. Ancak iki maçı da kaybeden teknik direktör için sorun olabilir. Bu anlamda Bu anlamda kulüplerin endişesi var."

        • 9

          "Sıcak para oradan geldi. Kulüplerin de bu paradan yararlanmaları için teklife evet dedik. Dörtlü turnuva için 50-100 milyon Euro'lar var. Sözleşme bedellerini söylemem doğru olmaz. 50-100 milyon Euro'lar doğru. Ama artık dönüşü olmayan bir yoldayız. Bu saatten sonra değişmez"

        • 10

          "Sözleşmeyi ilgilendiren bir maddedir. Ama yaptığımız anlaşmalar yolunda devam ediyor. İki taraf da onay verdi. 29 aralık 2023'te Suudi Arabistan'da Süper Kupa oynanacak. 24'ünde de derbi oynanacak. Bir haftada iki derbi oynanacak"

        • 11

          "Montella'nın ev konusu önemli değil. Riva'da kalıyor. Ailesiyle yaşam ortamı arıyorlar. Yetkililerimiz arıyor. Yarın bir gün ev konusu da çözülür. Ailesi ve çocukları gelecek. Rahat edecekleri bir ortamda oturmak istiyorlar"

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