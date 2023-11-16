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        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret - Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti. Erdoğan'a Sağlık Bakanı Koca da eşlik etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 14:38 Güncelleme: 16.11.2023 - 14:46
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan kanser hastalarını ziyaret etti.

        Hastaların tedavi gördüğü Onkoloji Hastanesi'ne gelen Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni ile doktorlar eşlik etti.

        Hastaları tek tek ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

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