Hande Ataizi: Bir daha evlenmem

Halit Ziya Uşaklıgil'in realist-naturalist romanı 'Aşk-ı Memnu', ilk olarak 1899 - 1900 yıllarında Servet-i Fünûn Dergisi'nde yayımlandıktan sonra 1901'de kitaba dönüştüldü. Uşaklıgil, 'Aşk-ı Memnu'da evlilik kurumunun işleyişindeki sorunları, evli insanları evlilik dışı ilişkiler yaşamaya iten nedenleri, 'Bihter' karakteri üzerinden ortaya koydu. 'Aşk-ı Memnu', ünlü yazarın en olgun eseri, Servet-i Fünûn dönemi Türk edebiyatının şaheserlerinden biri ve Batılı anlamda ilk roman örneği olarak kabul ediliyor.

Gerek dergide bölümler, gerekse bir bütün olarak kitap halinde yayımlandığı dönemde büyük ilgi gören 'Aşk-ı Memnu', ilki 1975'te, ikincisi ise 2008'de olmak üzere diziye uyarlandı. Eser, ayrıca tiyatro sahnesine 3 perdelik oyun olarak yansırken opera olarak da sahnelendi.

'Aşk-ı Memnu', bu kez 'Bihter' adıyla filme uyarlandı. Bugünden itibaren Amazon Prime'da yayınlanan 'Bihter'in yapmcıları; Timur Savcı ile Cemal Okan... Yönetmenliğini Mehmet Binay ile Caner Alper’in üstlendiği, senaryosunu Merve Göntem’in kaleme aldığı 'Bihter'de başrolleri Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin ve Mert İnce paylaştı. Ebru Özkan ile Tilbe Saran ise kamera karşısına konuk oyuncu olarak geçti.

'Bihter'de 'Firdevs Hanım'ı canlandıran Hande Ataizi, konuk olduğu Habertük HT Stüdyo'da Mehmet Çalışkan'ın sorularını cevaplarken bir hayli çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BANA BİR MEYDAN OKUMA OLDU"

• ‘Firdevs Hanım’ için teklif geldiği zaman neler hissettin ve filmin hangi özellikleri seni etkiledi?‘

‘Aşk-ı Memnu’, artık herkesin gönüllerine taht kurmuş bir iş... Zamanında Neriman Köksal da ‘Firdevs’i canlandırdı. Nebahat Çehre de, uzun soluklu bir diziyle gönüllere taht kurdu. Şimdi bu üçüncü versiyon bana gelince, açıkçası okuduğum zaman senaryoyu farklı kafada bir iş olarak gördüm. Hoşuma gitti... Artık üçüncü kez yapılacaksa zaten film olarak yapılması gerekiyordu. Dönem olarak Halit Ziya Uşaklıgil’in yazdığı dönem, 1920’ler... Daha kadın gücünün ön plana çıkarıldığı, kadının bir başkaldırı maiyetinde bir versiyon. İlk başta tabii biraz kafa karıştı. Hem dönem olacak, hem farklı kafa olacak... Fakat sevindim. Bana bir meydan okuma oldu. “Bu karaktere ne getirebilirim?” diye düşünerek teklifi kabul ettim.

"Kendimden ne katabilirim?" diye düşündüm. Kendi tecrübelerim, kendi hayal kırıklıklarımla, kendi pozisyonlarım itibarıyla ‘Firdevs’in yaşadığı, aslında her kadının yaşadığı böyle içinde patlamalarla, gerek yaş dönemi olsun, gerek ekonomik özgürlüğünün olmamasıyla birisine bağımlı olmasının da verdiklerini bir araya getirince, açıkçası kendiliğinden benim ‘Firdevs’ çıktı. Zaten her oyuncu, rolü kendine göre yorumlar ve kendinden tecrübeler katarak zenginleştirir. O yüzden ben de açıkçası diğer güzel örnekleri bir tarafta tutarak kendi ‘Firdevs’imi çıkarmaya karar verdim ve bence değişik oldu. Güzel olduğunu düşünüyorum... Ben işimi çok önemsiyorum. Benim için önemli olan o anksiyetik çalışma temposundan, o rolü çıkarma bölümünden sonra o işi yapmak ve yapımın izleyicilere izlenesi olarak ulaşması. Sen 'Bihter'i izledin. Beni nasıl değerlendiriyorsun?

"Kadınlar özgür olmalı" derken; total bir düzene baktığımız için Halit Ziya Uşaklıgil’den günümüze kadar aslında çok fazla değişen bir şey yok. Çünkü her ne kadar anneler kendi evlatlarının mutluluğunu gözettiğini düşünse de hep bir standart kaygısı yüzünden, “Aman kızım, akıllı ol” denilerek tek başına bir birey olarak kendi ayakları üzerinde duramayan zavallı bir kız, imkânları yüksek olan bir adamla meç ediliyor. Ben zaten bu konuda gençlere öncü olmak istiyorum. Bir kadın tek başına kendi ayakları üzerinde durur, hatta ve hatta eğer isterse kendi standartlarını en iyi şekilde belirleyebilir. Bizim paylaşım anlamında bir partnere ihtiyacımız var, standart anlamında değil... Ama şimdi baktığında yine ‘iyi eş’, ‘iyi kısmet’ dediklerimizin hemen ardında materyalist bir düzen duruyor. O yüzden de kadınlar bir erkeğe yaslanarak aslında kendi kuyularını kazmış oluyorlar. Erkeklerle bir paylaşım olsun, sosyal partner olsun ama birey olarak kendine güvensin. O zaman zaten çok daha sağlıklı ilişkiler ortaya çıkıyor. Daha hakkaniyetli bir platformda en azından o iki kişi dans edebiliyor. O evlilik sistemini daha iyi yürütebiliyor. Her ne kadar evlilik sisteminin insan doğasına aykırı olduğunu düşünsem de "En azından böyle daha iyi kotarılabilir" diye düşünüyorum.

"BURADAKİ SİSTEMDE KOPUKLUK YAŞADIM"

• Bu farkındalığı ne zamandır yaşıyorsun?

Çok uzun zamandır böyle yaşıyorum... O şımarıklık vs. hepsi bir bütün. O da güzel bir şey, insan şımarmalı da kendini mutlu da etmeli. Çalışıyorsun ve hak ediyorsun, belli bir ölçüde kendini ödüllendirmelisin. Şimdi, bir yıl için New York’a gitmek kolay bir şey mi? Bu benim kendime verdiğim bir hediyeydi. Bambaşka bir şey de alabilirdim ama onu tercih ettim. Yapmak istediklerimi yapmak ve gerçekten mutlu olacağım şeylerin peşine düşmek... O yüzden sistemde biraz kopukluk oluyor. Döndükten sonra buradaki sistemde kopukluk yaşadım. Her şey yine fazla sahte gelmeye başladı, ben fazla doğal kaldım. Ben aslında her zaman fazla doğal kaldım, biliyorsun... Ama şunu gördüm, neysen o olmalısın... Beni mutlu edenle seni mutlu eden aynı şey olmak zorunda değil ama ortak bir yerde buluşabiliyoruz.

• O sıralarda sektörden de kopuş oluyor mu?

Tabii... "Sektörle o doğallığın arasını buldum" diyelim.