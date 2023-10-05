Altın alacaklar dikkat! 5 Ekim Perşembe güncel altın fiyatları
Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 5 Ekim Perşembe gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...
- 1
Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın yeşil ve yukarı yönlü seyrediyor. Peki, 5 Ekim Perşembe gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 5 Ekim Perşembe çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları...
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
1.620,51
1.620,73
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.826,11
1.826,36
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.592,82
2.649,90
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.371,26
10.567,17
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.169,43
5.299,79
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.371,26
10.567,17
- 8
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.524,72
1.618,31