Yudum ve Tohum Derneği, yerli ayçiçek tohumu üretti

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Yudum’un, Tohum Derneği iş birliğiyle 2021 yılında başlattığı Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi’nde verimli ve ülke iklim şartlarına dayanıklı yerli ayçiçek tohumu YDM 2239 tescil ettirildi ve çiftçilerin kullanımına sunuldu. Yudum ve Tohum Derneği, 2021’de yüksek verimli yerli ayçiçeği tohumu geliştirmek ve çeşitliliği artırmak amacıyla yola çıktı. Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi’nde her yıl Türkiye’nin önemli ayçiçek üretim merkezlerinde; sırasıyla Trakya, Konya, Adana ve bu yıl Eskişehir’de deneme ekimleri yapıldı. Projeye dahil olan önder çiftçilerin yer aldığı bir çiftçi ağı oluşturuldu; bu ağda yer alan çiftçilere tohum desteği yanı sıra yüz yüze eğitim ve teknik uygulama desteği de sağlandı.

REKLAM 'HASTALIKLARA DİRENÇLİ' Yudum markasından ilham alınarak YDM 2239 ismi verilen tohumun Trakya, Konya ve Adana’daki deneme alanlarında ekimi yapıldı. Yeni yerli tohum çeşidi YDM 2239’un tanıtım toplantısında konuşan Savola Gıda Türkiye Genel Müdürü Houmer Balazadeh şunları söyledi: “Yudum olarak daha iyi bir yarının keşfinin mümkün olabileceğine inanıyoruz. Daha iyi bir yarın da Ayçiçek tarımında kaynakların daha iyi kullanılarak verimliliğin artırılması demek. Bu anlayışla Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi’ne başladık ve dört yıldır Türkiye’nin en önemli ayçiçek üretim merkezlerinde üretici çiftçilerle buluşuyoruz. Sektörümüzde bir ilk olarak kamu, sivil toplum ve özel sektör iş birliğiyle kıymetli bir projeyi hayata geçirdik; yeni yerli tohum çeşidi YDM 2239’un tescilini alarak Türk çiftçilerinin kullanımına sunduk. 2021’den beri projeye dahil olan önder çiftçiler ile toplam 23 çeşit tohum denemesi yaptık. Her hasat dönemi sonunda alınan mahsullere analiz yaptık. Analizler sonunda çimlenme, yağ oranı, dekar başına verim gibi parametreler açısından en verimli olan YDM 2239’un tescilini almanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca yerli tohumu çiftçinin gündemine getirmeyi de başardık. Bundan sonra yerli tohum çeşitlerimizin tanıtımına da devam edeceğiz. Hedefimiz verimliliği ve dolayısıyla da yerli üretimi artırmak.”

'ÜRETİMİ ARTIRACAK' Tanıtım toplantısında konuşan Tohum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kaya da YDM 2239 çeşidinin yerli üretimin artışına destek olacağını vurguladı: “Savola Gıda Türkiye ile yürüttüğümüz Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi, Türkiye’deki ayçiçeği üreticilerine ve ülke tarımına önemli katkı sağlıyor. Projenin ilk yılında bir çiftçi ağı oluşturduk. Her yıl güçlenen çiftçi ağında şu anda toplam 1.000 çiftçi bulunuyor. Çiftçi ağına Trakyalı, Konyalı, Adanalı ve bu sene de Eskişehirli çiftçiler dahil oldu. Çiftçilere yüz yüze eğitim ve teknik uygulama ve yerli tohum desteği vermeye devam ediyoruz. Sektörün lideri Savola Gıda Türkiye ile yerli ayçiçeği üretimini artıracak bu projede iş birliği yapmaktan ve YDM 2239’u Türk tarımına kazandırmaktan dolayı mutluyuz.”