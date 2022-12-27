Çek otomotiv üreticisi Skoda'yı Türkiye'de temsil eden Yüce Auto'nun, çalışanlarına verdiği 25 maaş ikramiye iddiası bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin sosyal medya hesabından duyurduğu iddia hakkında Habertürk'e konuşan Yüce Auto Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, iddiaları doğruladı.

Yüce, yaptıklarının normal olduğunu belirterek, "Bütün işverenlerin çalışanlarına haklarını zaten vermesi lazım. Açıkçası bunun bu kadar gündem olmasına da hayret ettim. Sonuçta çalışanlarımızın hakkını verdik" dedi.

Yüce Auto'nun 120 çalışanının hepsine ayrım gözetmeksizin 25 maaş ikramiye verdiklerini aktaran Ahmet Yüce, "Çalışanlarımız bizim her şeyimiz, ailemiz. Başarımızın altında çalışanlarımızın emekleri var. Bu yıl işlerimiz yolunda gitti ve böyle bir karar aldık" ifadelerini kullandı.

Ahmet Yüce, Yüce Auto'nun ortağı olan Doğuş Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile konuşarak söz konusu kararı aldıklarını da anlatarak, "Bizim yaptığımız gayet normal bir şey. Geçen yıl da çalışanlarımıza 15 maaş ikramiye vermiştik" diye konuştu.

KIDEM TAZMİNATINI ETKİLEMİYOR

Öte yandan, Yüce Auto'nun çalışanlarına verdiği ikramiyenin, şirkete vergi avantajı sağlayıp sağlamadığı konusunda soru işaretleri bulunuyordu.

İş hukukçuları, ikramiyelerin de maaş gibi gelir vergisine tabi olduğunu ve kıdem tazminatlarını etkilemediğini belirtiyor.

Fakat, herhangi bir münferit gerekçe gösterilmeksizin peş peşe her yıl ikramiye ödenmesinin, kıdem haklarını etkilediği de yine iş hukukçuları tarafından değerlendiriliyor.

33 YILDIR SKODA'YI TEMSİL EDİYOR

Orhan Yüce tarafından kurulan Yüce Auto, otomotiv sektöründe 65 yılı aşan bir geçmişe sahip.

1989 yılından itibaren Skoda'nın Türkiye distribütörlüğünü yürüten şirket, markanın faaliyetlerine Türkiye çapında 46 yetkili satıcı ve 51 yetkili servis noktası ile devam ediyor.

Yüce Auto, 1999 yılında Doğuş Otomotiv ile ortaklığa giderken, Doğuş Otomotiv'in Yüce Auto'da yüzde 50 ortaklığı bulunuyor.