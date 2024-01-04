YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı açıldı! Tıkla oy kullanacağın sandığı gör
YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı 31 Mart mahalli seçimleri öncesinde merak ediliyor. Seçmenler ekran üzerinden yaptıkları sorgulama ile nerede ve hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecekler. İşte YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı...
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YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı e-Devlet üzerinden erişime açıldı. 31 Mart yerel seçimlerinde hangi sandıkta ve nerede oy kullanacağını merak edenler YSK seçmen kaydı ekranı üzerinden oy kullanacakları adresi ve sandık numarasını öğrenebilecekler. İşte YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı e-Devlet girişi...
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YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA
Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.
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E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA
Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip "Giriş Yap" bağlantısına tıklayın.
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Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.
Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.
Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.
Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.