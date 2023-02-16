Şirketteki uzun yıllar süren liderlik hizmetinin ardından YouTube CEO'su Susan Wojcicki, çalışanlara gönderdiği bir mail aracılığı ile CEO'luk görevinden ayrıldığını duyurdu. Woycicki 25 yıl önce ilk Google çalışanlarından bir tanesi olarak başladığı görevinden istifa ederken, video paylaşım sitesinde yayınlanan kişisel bir güncelleme ile de bunu kamuoyuna duyurdu.

"KİŞİSEL PROJELERE ODAKLANACAĞIM"

Teknoloji devleri arasında en önde gelen kadın yöneticilerinden bir tanesi olarak ön plan da olan 54 yaşındaki Wojcicki, "aile, sağlık ve kişisel projelere" odaklanacağını da açıklamasında belirtti. Susan Woycicki daha önce Google'da reklam ürünlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak görev yapmış 2014 yılında ise YouTube'un CEO'su olmuştu.