Yok olmanın eşiğindeler: İşte nesli kritik düzeyde tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılar!
Dünya üzerinde adını bile bilmediğimiz birçok hayvan bulunuyor. Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) ise bu türlerden yaklaşık 4 bin tanesini, kritik derecede tehlike altında olarak sınıflandırıyor. Yani vahşi doğada yakında soyları tükenebilecek kadar ciddi tehditlerle karşı karşıyalar. Peki, nesli en tehlike altında olan hayvanlar hangileridir? İşte, kritik derecede nesli tükenmekte olan 7 hayvan!
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Gezegenimizde birçok hayvan türü; hızla artan insan faaliyetleri, habitat kaybı, iklim değişikliği ve yasadışı avlanma nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu kritik durum sadece bu türleri değil, ekosistemin de dengesini tehdit ediyor. Haberimizde acil koruma altına alınması gereken, nesli tükenmekle karşı karşıya olan bazı hayvanları derledik. İşte, türü tehlike altında olan 7 hayvana dair detaylar...
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1. TAPANULİ ORANGUTAN
Tapanuli orangutanı, 2017 yılında ayrı bir tür olarak listelenmiş, yeni tanımlanmış bir orangutan türüdür. Bu tür sadece Endonezya'nın Sumatra adasındaki tropikal ormanlarda bulunur. Şu anda vahşi doğada 800'den az bireyle kritik derecede tehlike altındadır ve bu da onları dünyadaki en tehlike altındaki büyük maymun türü yapar.
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2. AMUR LEOPARI
Rusya'nın uzak doğusunda ve Çin'in kuzeydoğusunda yaşayan Amur leoparı, vahşi doğada yalnızca yaklaşık 100 bireyi kalmış olan dünyadaki en nadir büyük kedilerden biridir.
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Vahşi popülasyonları istikrarlı ve artıyor gibi görünse de bu leopar türü 1996'dan beri kritik derecede tehlike altındadır. Ayrıca Amur leoparları, yaşam alanlarının kaybı ve parçalanması, av kıtlığı ve ulaşım altyapısı gibi hayatta kalmalarına yönelik çok sayıda tehdit ile karşı karşıyadır.
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3. YANGTZE YÜZGEÇSİZ YUNUS BALIĞI
Yangtze yüzgeçsiz yunus, dünyada bulunan tek yaşayan tatlı su yunusu olduğu için ailesinin sıra dışı üyesidir. Bu su memelisi şu anda Çin'deki Yangtze Nehri'nde yaşamaktadır ve kritik derecede tehlike altındaki türler arasında listelenmiştir. Çin 2021'de yüzgeçsiz yunusları 'birinci seviye korunan türler'e yükseltti; bu, ülkedeki mevcut en yüksek koruma seviyesidir. 2018’deki veriye göre sadece bin tane bu türden kaldı.
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4. AFRİKA ORMAN FİLİ
Vahşi Afrika orman fillerinin gerçek sayısı, utangaç yapıları nedeniyle belirsizliğini koruyor ancak bunların kritik derecede tehlike altında türler olduğunu ve 31 yılda tahmini yüzde 86 oranında azaldığını biliniyor.
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Azalmanın arkasındaki temel neden, özellikle Orta Afrika’daki yaygın ve yoğun olan kaçak avcılıktır. Günümüzde Afrika orman filleri, Gabon ve Kongo Cumhuriyeti olmak üzere 20 farklı Afrika ülkesine dağılmış durumda.
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5. SUNDA ADASI KAPLANI
Sunda Adası kaplanı 140 kiloya kadar ağırlığıyla dünyadaki en küçük kaplan alt türüdür. Amur bölgesinde yaşayan bu kaplanlar, tüm büyük kediler arasında en büyük olanlardır. Ayrıca çok nadirdirler, vahşi doğada yaklaşık 600 tane olduğu tahmin ediliyor.
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Yalnızca Endonezya'nın Sumatra adasında bulunurlar. Bununla birlikte, bölgedeki insan yerleşimleri genişledikçe Sunda Adası kaplanlarının insanlarla karşılaşma olasılığı giderek artar ve bu da insan-kaplan çatışmasının daha da artmasına yol açabilir.
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6. ŞAHİN GAGALI KAPLUMBAĞALAR
Kritik derecede tehlike altında olarak şahin gagalı kaplumbağa, yedi deniz kaplumbağası türünden biridir ve Atlantik, Hint ve Pasifik Okyanusu'nun kıyıya yakın tropikal ve subtropikal sularında bulunur.
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Son 30 yılda, şahin gagalı kaplumbağaların dünya çapındaki popülasyonları, balıkçılık araçlarına yanlışlıkla yakalanma, yuvalama habitatının bozulması, mercan resiflerine verilen zarar ve şahin gagalı kaplumbağa kabukları ve ürünlerinin yasadışı ticareti sonucunda en az yüzde 80 oranında azaldı.
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7. CAVA (JAVAN) GERGEDANLARI
Bir zamanlar Güneydoğu Asya'nın her yerinde bulunan Javan gergedanları, avlanma ve yaşam alanlarının kaybı nedeniyle sayılarında çarpıcı bir düşüş yaşadı. Bununla birlikte, yaklaşık 75 gergedanın kaldığı ve yalnızca Endonezya'nın Java adasında bulundukları biliniyor.
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Dünya Mirası Alanı olan Ujung Kulon Milli Parkı, Cava gergedanlarının son kalan sığınağıdır. Ancak bölge aynı zamanda istilacı Arenga palmiyesinden de muzdariptir ve bu da gergedanlara daha az yiyecek ve dolaşacakları daha az yaşam alanı bırakmaktadır.
Kaynak: World Wide Fund for Nature (WWF), Britannica, International Fund for Animal Welfare (IFAW)