Gezegenimizde birçok hayvan türü; hızla artan insan faaliyetleri, habitat kaybı, iklim değişikliği ve yasadışı avlanma nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu kritik durum sadece bu türleri değil, ekosistemin de dengesini tehdit ediyor. Haberimizde acil koruma altına alınması gereken, nesli tükenmekle karşı karşıya olan bazı hayvanları derledik. İşte, türü tehlike altında olan 7 hayvana dair detaylar...