YKS geç başvuru ne zaman? 2024 YKS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve kaç TL?

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda, sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenir. Bu durumda, YKS geç başvuru ücreti oturum başına 442,5 TL olarak belirlenmiştir.

KİMLER GEÇ BAŞVURU YAPABİLİR?

YKS başvuru tarih aralığını kaçıran tüm adaylar, YKS geç başvuru işlemi yapabilirler. Geç başvuru süreci, başvuru tarihlerini kaçıran adayların bir şans daha elde etmelerini sağlar. Bu süre içinde başvurularını tamamlayan adaylar, belirlenen geç başvuru ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabilirler. Ancak, geç başvuru süresi sınırlıdır ve bu süre içinde başvuruları yapmayan adaylar için bir başka fırsat olmayabilir. Bu nedenle, başvuru süresini kaçıran adayların bu geç başvuru sürecini dikkatlice takip etmeleri önemlidir.

YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YKS geç başvuru işlemi de normal başvuru adımlarını izleyerek yapılıyor. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak başvurusunu tamamlayabiliyor.