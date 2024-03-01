YKS geç başvuru ne zaman? 2024 YKS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve kaç TL?
ÖSYM sınav takviminde YKS geç başvuru tarihi yer alıyor. Üniversite sınavı başvuru tarihini kaçıranlar YKS geç başvurularının tarihini, ücretini ve şartlarını öğrenmek istiyor. Bu yıl 8-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) sınavları katılım gösterecek olan üniversite adaylarının geç başvuru ücretlerini ise 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında ödenmesi gerekiyor. Peki YKS geç başvuru ne zaman, YKS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve kaç TL, kimler başvuru yapabilir, şartları nelerdir?
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YKS geç başvuru tarihi ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YKS takvimi sonrası belli oldu. Üç oturumda düzenlenecek olan üniversite sınavına geç başvurular için adaylar normal başvuru adımlarını izleyerek yapılıyor. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak başvuru tamamlanıyor. İşte adım adım YKS geç başvuru işlemleri
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YKS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YKS takvimi sonrasında geç başvuruların başlayacağı tarih belli oldu.
Buna göre; YKS geç başvuruları 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvurular 7 Mart 2024 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.
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YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda, sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenir. Bu durumda, YKS geç başvuru ücreti oturum başına 442,5 TL olarak belirlenmiştir.
KİMLER GEÇ BAŞVURU YAPABİLİR?
YKS başvuru tarih aralığını kaçıran tüm adaylar, YKS geç başvuru işlemi yapabilirler. Geç başvuru süreci, başvuru tarihlerini kaçıran adayların bir şans daha elde etmelerini sağlar. Bu süre içinde başvurularını tamamlayan adaylar, belirlenen geç başvuru ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabilirler. Ancak, geç başvuru süresi sınırlıdır ve bu süre içinde başvuruları yapmayan adaylar için bir başka fırsat olmayabilir. Bu nedenle, başvuru süresini kaçıran adayların bu geç başvuru sürecini dikkatlice takip etmeleri önemlidir.
YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
YKS geç başvuru işlemi de normal başvuru adımlarını izleyerek yapılıyor. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak başvurusunu tamamlayabiliyor.
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