Folik asit eksikliği depresyona neden oluyor
Nadir görülen folik asit eksikliği, depresif ruh hali ile ilişkilidir. Psikiyatri hastaları, iştah kaybı ve folik asit emilimini engelleyen ilaçların neden olduğu olası yeme alışkanlıkları bozukluğu nedeniyle folik asit eksikliği geliştirme açısından özellikle risk altındadır. Folik asit açısından zengin besinler arasında koyu yeşil yapraklı sebzeler, karaciğer ve diğer organ etleri, kümes hayvanları, portakal ve greyfurt, fındık, tahıllar ve tam buğday ekmekleri bulunur.
Anti-stres vitamin olarak da bilinen C vitamininin, çok güçlü bir antidepresan ilaç olan amitriptilin (150 mg/gün) ile eşit etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. Mutluluk hormonu olan serotonin, dopamin ve norepinefrin sentezi vitamin C, D, B6 ile folik asit ve niasinin varlığını gerektirmektedir.