ANTİOKSİDANLAR MUTLU HİSSETTİRİYOR

Meyve, sebze, kabuklu yemişler, tahıllar, kızılcık, çilek gibi etli ve zarlı kabuksuz meyvelerde; özellikle kırmızı ve mor meyvelerde yüksek oranda bulunan antioksidan bileşikler, beyne triptofan girişini, dolayısıyla serotonin hormonunu artırır. Buna göre antioksidanları, iyi ruh hali ile ilişkilendirebiliriz.

Yeni Zelanda’da yapılan bir çalışmada; genç erişkinlere günlük yaklaşık 7-8 porsiyon meyve ve sebze içeren bir diyet uyguladıklarında katılımcıların daha sakin, daha mutlu ve enerjik hissettikleri gözlemlenmiştir.