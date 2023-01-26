ERTELEME HASTALIĞI OLANLARA TAVSİYELER

Kısa yürüyüşler yapın

Dışarıda kısa da olsa zaman geçirmek zihninize ve bedeninize enerji verecektir.

Bölünmeyecek zamanlar seçin: Yani ortamı öyle düzenleyin ki o şeyi yapmaya başladığınızda aileniz ya da arkadaşlarınızdan hiç kimse sizi yaptığınız işten kaldırabilecek şekilde temas kuramasın. Farklı bir deyişle telefonunuzun sesini kısın, maillerinize bakmayın, Facebook ve Twitter’a girmeyin. İş bitince kaçırdıklarınıza ayıracak vaktiniz olacaktır.