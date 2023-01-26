NE TÜR SAĞLIK SORUNLARI GÖZLEMLENDİ?
Katılımcıların bildirdiği sağlık çıktıları arasında düşük uyku kalitesi, fiziksel hareketsizlik, tütün kullanımı, esrar kullanımı, alkol kullanımı ve kahvaltı atlama gibi sağlıksız yaşam tarzı davranışlarının yanı sıra yalnızlık, ekonomik zorluklar gibi psikososyal sağlık faktörleri ve genel sağlıkla ilgili sıkıntılar yer alıyor.
Bulgular, daha yüksek erteleme seviyesinin yaklaşık 9 ay sonraki, önemli ölçüde daha yüksek depresyon, anksiyete ve stres belirtileriyle ilişkili olduğuna işaret ediyor.