YÜRÜYÜŞÜN SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI NELERDİR?
Düzenli olarak yürüyüş yapan kişiler, belirli rahatsızlıklara karşı vücudunun korunmasını sağlamaktadır. Yürüyüş işe birlikte vücut sisteminde meydana gelen işlemler, kişilerin bağışıklığını arttırır. Her gün gerçekleştirilen otuz dakikalık yürüyüşler, kişilerin sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için oldukça ideal bir süredir. Amaç ne olursa olsun, düzenli yapılan yürüyüşlerin kesin olarak sağlamış olduğu on temel fayda mevuttur. Yürüyüşün vücuda sağladığı bu faydalar, özellikle belirli bir yaştan sonra meydana gelebilecek rahatsızlıkların oluşma riskinin azalmasını sağlamaktadır.
Yürüyüşün vücuda faydaları şu şekilde sıralanabilir;
Ömrün uzamasını sağlar.
Kalbin ve akciğerlerin korunmasını sağlar.
Kişilerin stres düzeylerini düşürür.
Kilo vermeyi kolaylaştırır.
Kişilerin sahip olduğu vücut formunu korumasını sağlar.
Yürüyüşün sağlık açısından faydaları şu şekilde sıralanabilir;
Kandaki kolesterol seviyesini düşürür.
Yüksek tansiyonun düşmesini sağlar.
Özellikle; göğüs, prostat, mide ve bağırsak kanserine yakalanma riskini azaltır.
Bacak ve kalça bölgesinde yer alan kas gruplarının güçlenmesini sağlar.
Kemik yapılarının güçlenmesini sağlar.
Kemik erimesi riskini azaltır.
Kişilerin uykusuzluk sorununu çözer.
Sindirimin kolaylaşmasını sağlar.
Yorgunluk hissinin giderilmesini sağlar.
Solunum kapasitesinin artmasını sağlar.
Kemik yapılarının sertleşmesini ve kuvvetlenmesini sağlar.
Vücudun endorfin salgılamasını sağlar.
Eklem ve kasların esnekliğini arttırır. Böylelikle bel ve boyun ağrılarının giderilmesini sağlar.
Beyine oksijen sağlanmasını arttırır ve zihinsel olarak gelişim sağlanmasına imkan sunar.
Kan yağlarının düzeyini düşürür. Kolesterol dengesini sağlar.