AKİK TAŞININ FAYDALARI NELERDİR?
Ölümsüz taş ya da yemen taşı olarak da adlandırılan akik taşının birçok faydası bulunduğuna inanılır. Sağladığı faydalar ile özellikle kadınların tercihi olan bu taşın kişiye ruhen ve psikolojik olarak etkileri saymakla bitmiyor. Taşıyan kişiyi tehlikelerden koruduğuna inanılması en büyülü ve en önemli özelliğidir. Bunun yanı sıra akik taşının bilinen diğer faydaları şunlardır:
Akik taşı, negatif enerjiye karşı kişileri korur ve stresi azaltır.
Kişinin ruhsal rahatlama yakalamasını sağlar.
Uyumsuzlukları giderir.
Kişinin sosyalleşmesi noktasında etkilidir.
Çevre ve insanlarla olan uyumu güçlendirir.
Enerji veren bir özelliği bulunmaktadır ve kişi bu taşı yanında taşıması durumunda daha enerjik hissedecektir.
Bireyin kendisini sıkıntılı hissettiği zamanlarda olayların iyi yönüne, bardağın dolu tarafına bakabilmeye yardımcı olur.
Taşıyan kişiye güç, iyimserlik ve keyif verir.
Ağrıların azalmasına yardımcı olur.
Çok sayıda cilt hastalığının üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır.
Nazara karşı koruduğuna dair inanışlar vardır.
Tansiyonun dengelenmesini sağlar.
Kemik ağrılarına iyi gelir.
Bağırsak ve mide hastalıklarına karşı olumlu etkileri bulunmaktadır.
Hamilelik döneminde kullanılması durumunda hem anneye hem de bebeğe iyi geldiği belirtilmektedir.
Akıl ve mantık gücünün ilerlemesini sağlar.
Damarların korunmasına yardımcı olur.
Kişinin çevre ile uyumunu yükselten bir etkisi bulunmaktadır.
Yorgunluk ve tükenmişlik hissini ortadan kaldırır.
Uykusuzluk, korkaklık, kabus, karabasan gibi olumsuzlukları önler.
Gerçeklerin farkına varılmasına destek olur.
Cinsel organlar ve cinsel güç için faydalı olduğuna inanılır.
Bedenin aşırı gergin olan kısımlarını rahatlatmaya olanak tanır.
Vücutta fazla bulunan olumsuz enerjinin boşaltılmasına imkan sağlar.
Sıcaklık hissi vererek gerginliğin azalmasına yardımcı olur.
Akıl ve mantık gücünün gelişmesine imkan tanır.
Cesaret duygusunu güçlendirir.
Bedenin güçlenmesi noktasında etkili olduğu düşünülür.
Akik, dünyevi başarının simgesidir.
Sevinç ve huzurun temsilidir.
Bolluk ve bereket taşı olarak bilinir.