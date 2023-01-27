AKİK TAŞININ GERÇEK OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Doğal taşlardan biri olan akik taşı, farklı renk ve tonlarda dünyanın hemen hemen birçok yerinden çıkarılabilmektedir. Hem kütle doğal taş, doğal taş takı ve tesbih olarak kullanıldığı için ticareti de yaygındır. Bu nedenle akik taşının gerçek olup olmadığını ayırt etmek oldukça önemlidir.

Akik taşının gerçek olup olmadığını anlamanın en önemli yöntemlerinden biri taş içindeki renk geçişlerini kontrol etmek olacaktır. Akik taşının içi ve dışı büyük bir oranda aynı renkte olup, renk geçişleri merkezden başlamaktadır. Taşın dışına doğru renkler değişmekte ve hatlar genişlemektedir. Karışmış renkler ve halkasal olmayan renk geçişleri sahte taşlarda görülmektedir.