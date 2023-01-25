Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Sinirlendiğimizde neden ağlarız? Siz de öfkeliyken gözyaşlarına boğuluyorsanız işte nedeni!

İnsanın ilk doğduğu anda hayati bir önem taşıyan ağlama eylemi giderek azalsa da yaşamın devamında da süregelen bir durumdur. Bebekken normal olan ağlamak ilerleyen yaşlarda sorun teşkil etmeye başlayabilir. Hele ki hiç istemediğiniz anlarda ve insanların içinde oluyorsa! Sinirlenince gözyaşlarını tutamayan ve istemsizce ağlamaya başlayanlar bu durumdan oldukça muzdarip. Peki neden sinirlendiğimizde ağlarız?

Giriş: 25.01.2023 - 11:13 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Hemen hemen her insanın duygusal anları, acı çektiği ve üzüldüğü zamanlarda ağladığı olmuştur. Bu gayet insani bir ihtiyaçtır ve hatta ağladıkça rahatlama hissederiz. Ancak bazen öyle anlarda ağlarız ki neden ağladığımıza kendimiz bile anlam veremeyiz hatta sonrasında ağladığımız için tekrar öfkeleniriz. Yani sinirlendiğimizde gözyaşlarını tutamadığımız zamanlardan bahsediyoruz! Bazı insanlar sinirlendiğinde bağırıp çağırırken, bazıları sinirlendiklerinde ağlar. Bunu yaşamak kafa karıştırıcı, utanç verici ve hatta sinir bozucu olabilir. Dolayısıyla bunun neden olduğunu merak edebilirsiniz.

  • New York City, Yeshiva Üniversitesi'nde klinik psikolog ve profesör olan PsyD'den Sabrina Romanoff, öfke genellikle incinme veya üzüntü duygularının bir sonucu olduğundan, aslında ağlamanın çok yaygın bir öfke tepkisi olduğunu söylüyor.

  • Romanoff, "Öfkeyi başlangıçta ifade etmek, üzüntüyü kabul etmek ve sergilemekle gelen savunmasızlıktan daha kolay olabilir" diyor. Öfkenizi ifade ettiğinizde, acıya ve bunun bağlı olduğu diğer temel duygulara daha kolay erişebileceğinizi, bu yüzden sinirlendiğinizde ağlayabileceğinizi söylüyor.

    İşte sinğirlendiğimizde ağlamamızın nedenleri

  • Öfkeye karşı oluşan duygusal tepkiler en büyük etken

    Öfke, saldırganlık ve olumsuzluktan üzüntü ve depresyona kadar değişen bir dizi duyguyu ortaya çıkarabilir. Romanoff, insanların öfkeye tepki olarak yaşadıkları bazı duygusal tepkileri şöyle açıklıyor...

  • Öfke anında saldırganlık isteğinin oluşması

    İnsanlar öfke anında bir şeyleri kırmak veya vurmak gibi saldırgan davranışlar sergileme eğilimindedirler. Saldırma isteğine alternatif olarak, insanlar öfkelerini alay yoluyla dolaylı olarak ifade ederler. Bu onların saldırgan dürtülerini yüceltilmiş bir şekilde dağıtmalarına olanak tanır. Böylelikle insanlar saldırma dürtüsünü sergileyemedikleri ve bu isteği bastırmak için ağlarlar.

  • Depresyon ve anksiyete

    Öfkeye verilen en yaygın ikinci duygusal tepkiler, depresyon ve kaygıdır. Öfkenin yıpratıcı olduğu ve bağlılıkları ve ilişkileri tehdit ettiği genç yaşta bize öğretilir. Bu nedenle, başkalarını öfkemizden korumak için, onu depresyon ve kaygı gibi dışa dönük olarak daha az tehdit edici duygularla değiştirerek büyük çaba harcıyoruz. Sonuç olarak, bu içsel olarak rahatsız edici duyguların yükünü taşımamız gerekir.

  • Ağlamak, hem öfkeyi hem de üzüntüyü içerebilen duyguların salıverilmesinin fiziksel bir tezahürüdür.

    İnsanlar ayrıca kızdıklarında eleştirel olma eğilimindedirler. Sorunu yapıcı bir şekilde ele almak yerine, misilleme arayışında başkalarında hata bulurlar.

  • Öfke, saldırganlık ve olumsuzluktan üzüntü ve depresyona kadar değişen bir dizi duyguyu ortaya çıkarabilir.

    Bunlardan biri saldırganlıktır. Bu, bir şeyleri kırmak veya yumruklamak gibi eylemleri içerebilir.

  • SİNİRLENDİĞİNİZDE AĞLAMANIN KİŞİYE FAYDALARI VE ZARARLARI NELERDİR?

    Romanoff, sinirlendiğinizde ağlamanın bazı yararlarını ve dezavantajlarını şu şekilde sıralıyor;

    Önce faydalarıyla başlayacak olursak;

    Öncelikle, ağlamak zayıflık belirtisi değildir, daha ziyade durumun sizin için önemli olduğunun bir göstergesidir. Duygularınızı rehber olarak kullanmak her zaman yararlıdır. Gözyaşları, kendiniz ve durumun üzerinizdeki etkisini daha iyi anlamanıza yardımcı olur ve ağlamanızın altında yatan sebepler üzerine daha derin düşünmeniz gereken noktalara yönlendirebilir. Yani bir nevi gözyaşları bir pusula görevi görür. Ağlamak aynı zamanda bir kendini yatıştırma biçimidir. Sakinleşene kadar sizi nefesinizi düzenlemeye ve kontrol etmeye, nefes alıp verme düzeninize odaklanmaya ve kalp atış hızınızı düşürmeye zorlar.

  • Aslında öfke anını kontrol altına almada büyük bir etkisi olan ağlama duygusunun dezavantajlarından bahsedecek olursak;

    Başkalarının gerçekten nasıl hissettiğinizi bilmesini istemediğiniz bir durumdayken ise ağlamak dezavantajlı olabilir.

    Bunun nedeni, onların sizinle ilgili algılarını değiştirebileceğine inanmanız olabilir. Örneğin manipülatif davrandığınızı varsayacaklarını, durumu yönetemeyeceğiniz sonucuna varacaklarını veya size olan saygılarını kaybedeceklerini düşünebilirsiniz.

  • Peki sinirlendiğimizde ağlamamıza nasıl engel olabiliriz?

    Derin nefes almak yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri aslında. Öfke, vücudunuzda kalp atışının hızlanması, kan basıncının ve adrenalinin artması gibi psikolojik ve fizyolojik değişikliklere neden olur. Bu değişiklikler tepkilerinizi hızlandırabilir ve mantıklı kararlar alma yetinizi etkileyebilir. Bir anlığına duraklamak ve nefesinize odaklanmak, iletişiminizde ve duruma tepkinizde daha bilinçli olmanızı sağlar.

  • Hislerinizi algılamaya çalışın.

    Öfkeli olmanızın nedenlerinden biri, sınırınızın ihlal edilmiş olması ve kendinizi görünmez veya kötü muamele görmüş hissetmenizdir. Öfkeniz meydana çıktığındaysa göz ardı edilmesi zordur. Bu nedenle, nasıl hissettiğinizi algılamak ve karşı tarafa iletmek önemlidir. Bu, öfke patlaması yaşamanız gerektiği anlamına gelmez. Bir arkadaşınıza veya ailenizden birine bahsedebilir veya yaşadığınız hayal kırıklığını bir deftere yazabilirsiniz. Düşüncelerinizi yazmak, durumu daha net görmenizi, öfkenizi neyin tetiklediğini anlamanızı ve daha mantıklı tepkiler vermenizi sağlar.

  • Çevrenizde insan varsa sakinliğinizi korumaya çalışın.

    Bazen sinirlenirsiniz ama birlikte olduğun insanların yanında ağlamak istemezsiniz çünkü durumunuzu anlamayacaklarını düşünebilirsiniz. Sizi damgalayacaklarını veya yanlış anlayacaklarını düşünüyorsanız, gözyaşlarınızı yalnızca geçici olarak bastırmalısınız. Gerekirse konuyu değiştirin veya bu konu hakkında şu anda konuşmamayı ancak başka bir zaman bu konuyu daha iyi ele almak istediğinizi söyleyin. Bu, karşınızdaki kişiye konuşmaktan çekinmediğiniz konusunda güvence verir ve o esnada siz de kendinizi toparlayabilirsiniz.

  • Duygularınızı kontrol edemiyorsanız, ortamdan ayrılmakta her zaman özgürsünüz.

  • Bazen kendinizi durumdan uzaklaştırmak, kendinizi toparlamak için zaman ayırmak ve daha iyi kontrol edebildiğinizde tepkinizi açıklamak daha iyi olacaktır.

  • Kendinizi güvende hissettiğinizde, yalnızken veya güvendiğiniz birilerinin yanında, gözyaşlarınızı serbest bırakın.

  • Çünkü ağlamak aynı zamanda ağlamak, duygu durumunu düzenlemeye yardımcı olan bir araçtır da. Bu yüzden vücudunuz düzenlemeye ihtiyaç duyduğu anlarda direnmemelisiniz. Ağlamanın öfkeye verilen en yaygın tepkilerden biri olmasının nedeni genellikle sizi inciten durumlar tarafından tetiklenmesidir. Duygularınız bu şekilde gün yüzüne çıktığında engel olmak yerine ağlayarak duygusal bir rahatlama sağlayabilir ve duygularınızı daha iyi anlayabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.