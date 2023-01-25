SİNİRLENDİĞİNİZDE AĞLAMANIN KİŞİYE FAYDALARI VE ZARARLARI NELERDİR?

Romanoff, sinirlendiğinizde ağlamanın bazı yararlarını ve dezavantajlarını şu şekilde sıralıyor;

Önce faydalarıyla başlayacak olursak;

Öncelikle, ağlamak zayıflık belirtisi değildir, daha ziyade durumun sizin için önemli olduğunun bir göstergesidir. Duygularınızı rehber olarak kullanmak her zaman yararlıdır. Gözyaşları, kendiniz ve durumun üzerinizdeki etkisini daha iyi anlamanıza yardımcı olur ve ağlamanızın altında yatan sebepler üzerine daha derin düşünmeniz gereken noktalara yönlendirebilir. Yani bir nevi gözyaşları bir pusula görevi görür. Ağlamak aynı zamanda bir kendini yatıştırma biçimidir. Sakinleşene kadar sizi nefesinizi düzenlemeye ve kontrol etmeye, nefes alıp verme düzeninize odaklanmaya ve kalp atış hızınızı düşürmeye zorlar.