Bu kadar farklı olmamızın bir sebebi var! Kadınlar ve erkekler arasındaki bilimsel farklar sizi çok şaşırtacak

Erkeklerde memeler bir işe yarıyor mu yoksa sadece bir farklılıktan mı ibaret?
Peki erkekler neden memelere, daha doğrusu meme uçlarına sahipler? Bunun sebebi sizi biraz şaşırtabilir fakat aslında herkes hayat denen serüvene dişi olarak başlıyor! Yani embriyo anne karnında yeni oluşmaya başladığında erkek eşey kromozomu olan Y kromozomu hemen devreye girmiyor ve ilk 5 - 6 haftada gelişim sadece X kromozomunun etkisi altında gerçekleşiyor. Tabii bu süre meme uçlarının oluşması için de yeterli bir zaman sağlıyor. Eğer embriyo erkekse Y kromozomu devreye girdikten sonra meme gelişimi duruyor ve bebek erkek olarak gelişmeye devam ediyor.
Ayrıca kulağa imkansız gibi gelse de erkekler de süt üretebiliyor! Kadınların süt üretmesini sağlayan prolaktin hormonu ile yapılan tedaviler gibi özel koşullar sağlandığında erkekler için de bebek emzirmek mümkün hale gelebiliyor.