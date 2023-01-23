Bir türlü aradığı mutluluğa kavuşamayıp ilişkileri kısa sürenler dikkat! Bu duruma neden olan 10 psikolojik gerçek

9. Abartılı beklentiler içerisine girmemelisiniz.
Bazen yeterince tartamadan kendimizi bir ilişkinin içinde buluveriyoruz. Ne yazık ki bir süre sonra partnerimizle pek de uyumlu olmadığımızı anlıyoruz fakat ilişkiyi bitirmek yerine devam etmek için sınırları zorlamaya başlıyoruz. Sınırları zorlamaktan kasıt ise şu; iki taraf da yeterince çabalarsa bu sorunun ortadan kalkacağını düşünmemiz ancak bu söylendiği kadar kolay değil.
Ayrıca bir insanın nasıl biri olması, nasıl davranması gibi konularda bir çerçeve çizmek kontrol sizdeymiş gibi hissetmenize sebep olacaktır.
Ayrıca bir insanın nasıl biri olması, nasıl davranması gibi konularda bir çerçeve çizmek kontrol sizdeymiş gibi hissetmenize sebep olacaktır.
Gözden kaçırdığınız nokta ise olması gerekenleri hesaplamış olsanız da bunların mümkün olup olmadığını asla bilememeniz. Üstelik bu yüksek beklentiler, ilişkiyi kötüleştirdiği gibi karşı tarafın olduğu kişi yüzünden kötü hissetmesine sebep olacaktır. Birinden olduğundan fazlasını istemek herkesin acı çekmesinden başka bir işe yaramayacaktır. Dolayısıyla partnerinizi en başından iyi seçmeniz çok önemli.