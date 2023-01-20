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Farkında olmadan sürekli başkalarının yönlendirmesine maruz kalıyor olabilirsiniz! İşte en manipülatif burçlar

Çoğunlukla insanlar kendi istekleri doğrultusunda hareket etmeyi severler ve bunun için zaman zaman karşısındaki kişileri manipüle ederler. Başkalarını kendi yararı için kullanmak, kontrol etmek veya başka bir şekilde etkilemek için tasarlanmış davranış şekli olarak adlandırılan manipülasyon, bazı kişilerin farkında olmadan maruz kaldığı bir durumdur. Açıkçası insan doğası gereği herkesin dönem dönem manipülatif anları vardır. Peki bu konuda başı çeken burçlar hangileri? Yıldızlar bu önemli soruya bir miktar ışık tutabilir. Arkadaşlarınla, aile üyeleriyle ve tanıdıklarınla yaptığın günlük tartışmalarda nelere bakman gerektiğini bilmen için en manipülatif, pasif agresif ve ketum burçları bilmekte fayda var! İşte en manipülatif burçlar…

Giriş: 20.01.2023 - 22:44 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İkizler

    İkizler burcunun konuşma yeteneği, onun manipülasyon konusunda muhteşem olmasını sağlar. İkizler, Zodyak’ın sosyal kelebeği (ya da sosyal ikizler) olarak, sohbet sırasında neredeyse herkesle kaynaşır. İnsanları neyin harekete geçireceğini bilir ve bu bilgiyi kendi lehine kullanmaktan da hiç geri durmaz ve çekinmez. Bu burcun insanları, burcun simgesi olan ikizlere çok benzer ve farklı sohbetlerde sana tamamen farklı bir yüz (o anda işine en çok hangisi geliyorsa onu) gösterebilir.

    Örneğin, neşeli ve sosyal İkizler burcu, emrivaki yaparak kendini arkadaşlarının hafta sonu planlarına dâhil edebilir.

    İkizler burcuna öneriler: Gününü dolu dolu geçirmek için bolca eğlence, özgürlük ve ilginç sohbetlere ihtiyacın olduğunu biliyoruz. Ama insanlarla orta noktada buluşmaktan çekinme! Sadece ihtiyacın olduğunda değil, hayatındaki insanların sana ihtiyacı olduğunda da ortaya çıkarsan sana güvenme ihtimalleri artar.

  • Akrep

    Akrep burcunun keskin gözlem yeteneği onu güçlü bir manipülatör yapar. Akrep burcu, Zodyak’ın en temkinli burcudur ve çoğu şeye paranoyak bir bakış açısıyla yaklaşır. Bir insanın zayıf noktalarını gözlemleyip bulmakta ve tıpkı burcun simgesi akrep gibi, anında saldırmakta hiç vakit yitirmez. Aslında Akrep burcunun manipülasyon tarzının bu kadar etkili olmasını sağlayan ve baş edilmesini zorlaştıran şey, birinin zayıflıklarını ani ama etkili bir şekilde hedef almasıdır.

    Akrep burcu, iş arkadaşının çatışma ve zor konuşmalardan nefret ettiğini fark edebilir. İş arkadaşının onun yerine zor bir vardiyaya gitmesi için gözünü korkutarak bunu kendi çıkarı için kullanır.

    Akrep burcuna öneriler: Otomatik olarak en kötüsünü düşünmek yerine insanlar hakkında olumlu düşünmeyi öğren. Yeni ilişkilere ve bağlantılara temkinli yaklaşmakta bir sorun yoktur ama hayatındaki insanları otomatikman tehdit olarak görmek yerine dengin olarak görmeye çalış.

  • Başak

    Kendini elindeki işe adayan Başak burcu, durumları kendi çıkarlarına göre manipüle etmekte ustadır. Başak burcunun birçok özelliği vardır ama ani hareket etmek bunlar arasında kesinlikle yoktur. Daha sohbet ya da etkileşim gerçekleşmeden önce, birini tam olarak nasıl manipüle edeceğini planlamaya zaman ayırır; bu şekilde, istediğini elde etme şansı maksimum olur. Başak burcu, manipülasyonu aklına koyduysa daha oyunun başladığını fark edemeden kaybetmişsindir.

    Bir Başak burcu insanı, bir dostundan ya da sevdiğinden ricada bulunmak için onun hayır diyemeyecek kadar yorgun düştüğü bir günün akşamını kollayabilir.

    Başak burcu ipleri elinde tutmaya ve her şeyi kontrol etmeye çok meraklı olabilir. Tam olarak ne istediğini bilir ve asla daha azıyla yetinmez. Bazı Başak burcu insanları istedikleri konusunda dolaysız olmayı tercih ederken, bazıları başkalarını manipüle etmek için daha toksik ve pasif agresif bir tutum takınabilir.

    Başak burcuna öneriler: Sınırlar en iyi arkadaşın olabilir! Büyük bir planla ortaya çıkmak yerine insanlara, onlardan tam olarak neyi, ne zaman istediğini bildir.

  • Yengeç

    Duygusal Yengeç burcu, başkalarının iplerini elinde tutmakta mükemmeldir. Zodyak’ın Ay çocukları olan Yengeç burcu insanları, diğerlerinin duygularını bir kitap gibi okuyabilir ve bu duyguları kendi çıkarları için kullanabilirler; bu da onları Zodyak’ın en tehlikeli burçlarından biri yapar. Algı gücü yüksek olan Yengeç burcu, diğerlerinin duygularını kendi lehine kullanmak için yalan söylemekten ya da karşısındakilere suçluluk hissettirmekten çekinmez.

    Yengeç burcu, zayıf iradeli bir arkadaşına, “Eminim benimle takılmaktan daha iyi planların vardır.” ya da “Umarım hafta sonu için benimkinden daha heyecan verici planların vardır. Ben bütün hafta sonu yalnız olacağım.” gibi cümlelerle suçluluk hissettirip onunla takılmasını sağlayabilir.

    Yengeç burcuna öneriler: Birazcık dürüstlükten zarar gelmez! O anda manipülasyon, istediğini elde etmek için çok daha kolay ve rahat bir yol gibi gözükebilir ama uzun vadede itibarını olumsuz etkiler. Lafı dolandırmak yerine isteklerin konusunda dürüst ve dolaysız ol.

  • Aslan

    Aslan burcu insanlarının yetenekleri, rekabetçi durumlarda muhteşem manipülatörler olmalarını sağlar. Zodyak’ın görkemli ve haşin aslanı olarak, zirvede olmaya alışkındır. İş yerinde terfi almaktan sinemada en iyi koltukları ayarlamaya kadar, Aslan burcu insanları kendilerine ait olan şeyleri hak ettiklerini düşünürler. İnsanları, geri çekilmeleri ve söz konusu şeyi kendisinin almasına izin vermeleri konusunda ikna etmekte üzerlerine yoktur.

    İş yerlerinde büyük bir terfi mevcutsa Aslan burcu insanları, rakiplerini sindirebilir ve onları mevcut pozisyonlarında kalmaya ikna edebilir.

    Güneş tarafından yönetilen Aslan burcunun, kendisini herkesin yörüngesinin merkezine oturtmaktan hoşlanmasında şaşılacak bir şey yoktur. Aslan burcu insanları dramı severler ve bir şeyin gelişmesini beklerlerken sabırlı ya da ölçülü olmayı istemezler. Bunu akıllarından çıkarmayan Aslan burcu insanları, kendi konuşmaları ve etkileşimleri aracılığıyla insanları manipüle etmekten ve dramlarını etrafa yaymaktan hiç çekinmezler; başkaları çapraz ateşte kalsa bile.

    Aslan burcuna öneriler: Kendi değerini bilmek gerçekten harika ama başkalarının değerli olduğunu da kabul etmeyi unutma! Hedeflerine ulaşmaya ve hayallerini gerçekleştirmeye fazlasıyla gücün var; zirveye ulaşmak için başkalarını manipüle etmeye ihtiyacın yok.

  • Terazi

    Terazinin kefelerinin yönettiği Terazi burcunun manipülatif yetenekleri, ikili oynamasından kaynaklanır. Bu hava burcu uyumlu, diplomatik ve hoşsohbet olmasıyla ünlüdür. Bu, yeterince masum gözüküyor, değil mi? Hayır, bu sakin ve huzurlu cephe aslında Terazi burcu insanlarının Zodyak’ın en etkili manipülatörlerinden biri olmalarını sağlar. Daima tam olarak ne söylemeleri gerektiğini bilirler ve gerektiğinde arkadaşlıkları manipüle edebilmek için düşüncelerini ve fikirlerini değiştirip insanların gözüne girmekte harikadırlar.

    İki arkadaş kavga ederken Terazi burcu olaya dâhil olabilir ve her iki arkadaşıyla aynı fikirde olup ikisinin de “tarafında olabilir”. İkisiyle ayrı ayrı yaptığı konuşmalarda, taraflardan birine anlayış gösterip onu desteklerken diğer arkadaşın yanında bu kişiyi yerden yere vurmaktan çekinmez. Terazi burcu insanları ara buluculuk yapmak yerine, anlaşmazlıkları her iki arkadaşının da hayatında kendi yerini sağlamlaştırmak için kullanabilir.

    Terazi burcuna öneriler: İnançlarına sahip çıkmaktan ve fikirlerine bağlı kalmaktan korkma! İkili oynarken bir yalanın içine hapsolabilirsin ve bu da etrafındaki insanların gözündeki inandırıcılığını azaltır.

  • Balık

    İyi huylu Balık burcu istediğini elde etmek için hesap tutar. Balık burcu insanları nazik ve yardımsever olarak bilinirler ama bu nezaketi kendi yararlarına kullanmaktan korkmazlar. Bir partnerle, aile üyesiyle ya da bir arkadaşla anlaşmazlığa düştüğünde o kişiye suçluluk hissettirmek için geçmişte yaptıkları iyi bir şeyi gündeme getirmekten çekinmezler.

    Balık burcu şöyle bir şey diyebilir: "Ben sana kahve yapmıştım! Senin de karşılığında bulaşıkları yıkaman adil olur."

    Balık burcunun inanılmaz sezgileri onu harika bir manipülatör yapar. İş, sezgilere ve duyarlılığa geldiğinde çok az burç empatik Balık burcuyla yarışabilir. Ama bu sezgisellik hem olumlu hem olumsuz olabilir çünkü Balık burcu insanları seni o kadar iyi okuyabilirler ki istediklerini elde etmek için tam olarak hangi ipi çekmeleri gerektiğini bilirler.

     

    Balık burcuna öneriler: Her duruma empatik bir gözle yaklaş. Manipülatif bir şey söylemeden ya da yapmadan önce, diğer kişinin yerinde olsaydın kendini nasıl hissederdin diye düşün. Kendini azıcık dizginlersen bunun büyük faydasını görürsün!

    Hangi burçtan olurlarsa olsunlar bütün insanların manipülatif olma kapasiteleri vardır. Hayatındaki manipülatif insanlarla yüzleşmekten ve onlara sınır koymaktan korkma; saygılı bir muamele görmek hakkın!

    Kaynak: Astro79

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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