Kaygılarınızın asıl nedeni tükettiğiniz yiyecekler olabilir! İşte anksiyeteyi tetikleyen besinler

Gıda katkı maddeleri

Doğal olmayan hiçbir şey anksiyeteye iyi gelmeyecektir. Tatlandırıcı (aspartam), yüksek fruktozlu mısır şurubu, MSG ve hatta gıda boyaları anksiyetede artışa neden olabilir.

Genellikle yapılan yanlış ise bu gıda bileşenlerinin her zaman fark edilmiyor oluşudur.

Çoğu zaman sakız, şurup, salata sosları, meyve suları gibi bazı favori besinlerinizde bu maddeler gizlenmiştir. Bu yüzden, satın almadan önce her ürünün içerik listesini okuma alışkanlığını edinin.

Kaçınılması gereken bu maddelerin kullanılmaması sadece anksiyete krizlerinize değil aynı zamanda bir bütün olarak sağlığınızda iyi yönlü etkide bulunur.