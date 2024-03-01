Yılmaz Güney sözleri: Yılmaz Güney’in adalet, aşk ve dostlukla ilgili söylediği sözler

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Yılmaz Güney Kimdir?

Yılmaz Güney, 1 Nisan 1937 tarihinde Adana’da dünyaya gelmiş gazeteci, oyuncu, yönetmen ve senaristtir. Sinema sektöründe yazmış, oynamış, yönetmiş; basın yayında çeşitli dergilerde baş yazarlık yapmıştır. Hayatı boyunca yoksullukla savaş vermesi, inandıkları uğruna çabalaması, toplumsal sorunlara parmak basan yapısıyla bilinir. Yılmaz Güney 9 Eylül 1984’te Paris’te hayata gözlerini yummuştur.

Yılmaz Güney Sözleri Kısa Listesi

Çirkin Kral Yılmaz Güney’in geriye bıraktıkları arasında iz bırakan sözleri de var. İşte Yılmaz Güney sözleri kısa derlemesi;

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Bizim yolumuz dikenlidir. Ayağını seven gelmesin.

Sana herkes bakar da benim gibi sever mi?

Zenginlik dediğin nedir ki? Kokunu satın alamayacak kadar fakirim.

Dalından düşen yaprak, rüzgârın oyuncağı olur.

Geldiğin yeri unutursan gideceğin yolda kaybolursun.

Ne çayın şekersizine ne de insanın şerefsizine alışamadım gitti.

Bir köpeğin dostluğu, bir dostun köpekliğinden iyidir.

Unutmak zaman ister demiştim, yanılmışım. Zaman değil yürek istiyormuş. O da sende kaldı.

Erkek adam vakit geçireceğine değil, ömür geçireceğine hayatını verir.

Adam olmak bir gruba sahip olmak değil bir duruşa sahip olmaktır.

Yılmaz Güney Adalet Sözleri

Yılmaz Güney’i birçok kişi adaletçi, eşitlikçi yönleriyle ve toplumsal sorunlara karşı duyarlılığıyla bilir. Bu yönleriyle günümüzde bile hâlâ konuşulan Yılmaz Güney’in adaletçi yönü en çok sanatsal çalışmalarında kendini gösterir. Aşağıda derlediğimiz Yılmaz Güney adalet sözleri ile sanatçının hayata bakış açısını ve hangi konulara duyarlı olduğu hakkında fikir yürütebilirsiniz;

Teller büyük evleri korurmuş, köpeklerde büyük! adamları.

İçimi yalayıp geçen hüzün geride mutlu düşler bırakıyor sevgili.

En imkânsız zamanda dahi başarıya gitmenin tek yolu çalışmaktır.!

Arkadaşlar! Dışarıda bir şeyler oluyor farkında mısınız? Uykuda olanları sarsın, uyandırın. Herkese söyleyin, yakında ışıklar kesilebilir. Karanlıkta ne yapacaksınız?

Baylar korkunuzu, telaşınızı anlıyoruz. Bugün otlandığınız toprakları, fabrikaları madenleri korumak için her türlü vahşete hazırsınız. Ama bilmelisiniz ki, korkunun ecele faydası yoktur ve hiçbir vahşet bizi haklı davamızdan caydıramayacaktır.

Sen elin cilalı mermer taşlarında kibar beylerle dans ederken, ben her gün Azrail’le dans ediyordum!

Her şeye rağmen düşmana inat yaşayacağız. Yarın bizim çünkü.

Bizim parasızlıktan kesemediğimiz sakalımız serseriye moda olmuş.

Pardösüsü olanlar kışı özlerdi, ekmeği olanlar akşamı, uykusu olanlar geceyi beklerdi. Ölüm beni çağırıyor.

Aç olmak alçak olmaktan iyidir.

Hayatın iyi, uslu bir seyircisi olmaktansa hayatın içinde başarısız bir adam olmak bin kere daha iyidir. İyi bir boks seyircisi olmaktansa kötü bir boksör olmayı göze almak daha iyidir.

REKLAM Yılmaz Güney’in Ağır Sözleri Yılmaz Güney, daha çok ağır, sert ve etkileyici bir dil kullanımıyla toplumsal sorunları eleştirmiştir. Adaletsizliklere, insan hakları ihlallerine ve toplum içindeki problemlere dair söylediği ağır sözleri, günümüzde hâlâ popülerliğini korur. İşte Yılmaz Güney ağır sözler listesi; Çocuklar ölüyor, anneler ağlıyor, işte sana aşk, işte sana insanlık. (Gel Gör Beni Aşk Neyledi Filmi)

Eğer sizin gibiler olmasaydı, bizim gibiler olmazdı. (Cezaevi yıllarında yazdığı bir söz)

Yaralı bir kuşa benzemektir bu, düşersin toprağa, bilirsin, aç gözlerini, aç gözlerini. (Umut Filmi)

Kölelikten kurtulmuş bir halkın, o halka hiçbir şey dayatılamaz. (Popüler bir deyimi)

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine! (Yazılarından bir alıntı) Yılmaz Güney’in hayata dair yazdığı diğer ağır sözler; REKLAM Bir başka canın, bir başka malın olursa insanlara, hiçbir insanın canını, malını istemezsin.

Biz parayla doğmadık her parası olanı da adam yerine koymadık.

Babam dünyanın en güçlü adamıydı. Bir ekmeği hepimize bölebiliyordu.

Öyle fakirdim ki ecel gelse çocukluğumu alamazdı.

Hiçbir anne adam olmamış çocuğu yüzünden küfürü hak etmez!

İnsanı yaşatan içimizdeki hayat böceğidir. O ölürse hayatımızın da tadı biter.

Ulan hayat, beş kuruş etmezsin de yaşıyorum işte; annem üzülmesin diye.

Benim acıya verecek bir şeyim kalmadı. Mutluluktan alacağım var!

Ben kimsenin canını yakmadım; onlar benim ateş olduğumu bile bile geldiler.

Hayatta şımaracak kimsen olmadığı zaman hayat seni kocaman adama çevirir.

Bir köle olarak yaşamaktansa bir özgürlük savaşçısı olarak ölmeyi tercih ederim.

Hiçbir zaman yüksekte görmedim kendimi. Sadece gereksiz insanlar için düşürmedim seviyemi.

Yılmaz Güney’in Aşk ile İlgili Sözleri Filmlerinde aşk konusunu yoğun olarak irdeleyen Yılmaz Güney’in bu konudaki sözleri de öne çıkar. Sanatçıya göre aşk, çoğunlukla toplumsal zorluklar, yoksulluk, ayrılık ve çalkantılar eşliğinde yaşanır. İşte bazı Yılmaz Güney aşk sözleri; İçimi yalayıp geçen hüzün geride mutlu düşler bırakıyor sevgili.

On yıl sustum artık bağırmak istiyorum!

Silmeye alışkın insanlardık. Önce gözyaşlarımızı, sonra birbirimizi.

Hayat bize mutlu olma şansı vermedi sevgili, biz kendimizden başka herkesin üzüntüsünü üzüntümüz, acısını acımız yaptık.

Asıl hapishane, insanın kafasında yarattığı hapishanedir. Hayatı sınırlayan hapishane odur ki ilk fırsatta yıkılmalıdır, dünyayı daha iyi kavrayabilmek için.

Damla damla sevgili. Bir gün akıp gideceğiz hayata. Duvarlar yıkılacak, açılacak bütün kapılar bilesin. Benim yüreğim sensin şimdi, seni vurur durur. Ve yine damla damla çoğalıyorsun içimde.

Ne güzeldir bilmediğin birinin derdine üzülebilmek ve çare aramak. Ben bütün hayatımda hep üzüldüm, hep yandım.

Sana herkes bakar da benim gibi sever mi?

Ben en azından katilimi tanıyorum fakat sen bir gün sevilmediğin bir yürekte kim vurduya gideceksin.

Adam olmak bir gruba sahip olmak değil bir duruşa sahip olmaktır.

Geldiğin yeri unutursan gideceğin yolda kaybolursun.

Zenginlik dediğin nedir ki? Kokunu satın alamayacak kadar fakirim.

Erkek adam vakit geçireceğine değil, ömür geçireceğine hayatını verir.

Geride kalan tek şey yüreğim. Sahip bile çıkamıyorum artık ona! Baksana almış başını gitmiş sana.

Seni nasıl mı sevdim? Herkese yol, sana sol yanımı verdim.

Hadi takas edelim bir şeylerimizi. Mesela gülüşünden ver ömrümden al.

Biz, önceden küçük şeylerle mutlu olan insanlardık. Sonra aklımıza sevda diye bir şey soktular, toparlanamadık.

Biz de bilirdik sevgiliye karanfil almasını, lâkin aç idik, yedik karanfil parasını.

Yılmaz Güney Güzel Dost Sözleri Yılmaz Güney’in kişisel duruşu ve eserleri, dostluk ve dayanışma üzerine de esintiler sunar. Sanatçının bu yönde yazılmış birçok sözü vardır. İşte Yılmaz Güney dost sözleri listesi; Bir köpeğin dostluğu, bir dostun köpekliğinden iyidir.

Düşmanlarını aklından çıkaran, dostlarının yolunu bulamaz.

Dostluğu ve sevgiyi, yeni doğmuş tüm bebeklerin yüreğine yazmak isterdim onlarla birlikte büyüsün bütün dünyayı sarsın diye.

Düşmanlarını aklından çıkaran, dostlarının yolunu bulamaz.

Her şeyi unutabilirim ama ihtiyaç anında sırtını dönenleri asla. Neşet Ertaş'ın türkülerinden en iyi sözler

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