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Orjin Grup Yönetim Kurulu Eş Başkanı Zafer Yıldırım Bloomberg HT'de katıldığı programda yatırımlara ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 22 Ekim'de İstinye Park İzmir'in açılacağını belirten Yıldırım, "İzmir'in geleceği çok açık. İzmir'i 2005 yılı İstanbul'una benzetiyorum. 2005 yılında İstanbul'da başlarken inşaata hiç kimse böyle bir performans beklemiyordu, biz de beklemiyorduk. O gün değişen Türkiye'nin ekonomik koşulları ve rüzgarı buraya geldi. Bu olayın aynı ekonomik rüzgarının İzmir'de olacağına inanıyoruz." dedi

'GÖREREK, İZLEYEREK BİR MÜCADELE İZLENDİ'

Pandeminin hem ülkemize hem dünyaya beklenmedik bir şok kriz getirdiğinin altını çizen Yıldırım, "Görerek, izleyerek bir mücadele izlendi. Bir şekilde ülkemiz de biz de umuyorum sağlıklı bir şekilde çıktık. Bugün 1-1.5 yıl önce başladı bu iş. Başladığında ve bugün geldiğimiz noktada elimizde çok doneler var. Önümüzü daha güzel görüyoruz. Çok zor bir dönem geçirdik. İmalattan, turizme alışverişe çok çok kötü bir dönem geçti. Dağıtım kanalları çok güzel çalıştı. Beslenmede bir sorun olmadı, sağlık sorunlarında hizmetler verilebildi. Herkes gibi büyük bir finansal kayıpla geçirdi o dönemi. Gerek imalat, gerek gayrimenkul tarafında kira gelirleri olarak. Büyük bir yatırımımız vardı ona devam ettik, o gecikti. Şu an görünen güzel bir yola girdi. Aşılarla beraber sanıyorum herhalde biraz daha sıkıntı çekeceğiz baharda bu iş finallenecek diye düşünüyor ve umuyorum." dedi

'İSTİNYE PARK İZMİR 22 EKİMDE AÇILIYOR'

İstinye Park İzmir yatırımının 22 Ekim'de açılacağını belirten Yıldırım,"Açılış tarihimiz 9.9.2019'du. O zaman pandemi yoktu. Beklediğimizden farklı bir zamanda bitirebiliyoruz. Bunu Mart 2020'ye erteledik pandemi başladı. Pandemi olunca 2020 Eylül dedik o da olmadı. Sonra 2021 Mart'ta açalım diye düşündük. Mart ayında da kiracılarımız çok yorgun oldu. Bütün kiracılarımız nereyi kapatıp nereyi açabilirim hesap yaparken yeni bir yer açmaları çok zordu tabi. İnşallah 22 Ekim'de yüzde 92 dolulukla, kontrat imzası yüzde 70 dolulukla açmış olacağız. İstanbul'da İstinye Park'ın bir felsefesi vardı. A tipi tüketici ve turiste hitap eden bir çizgimiz vardı bunu oraya taşımak istedik. İzmir'in turist sayısı İstanbul gibi değil. İzmir İstinye Park ama biz Ege İstinye Park olarak değerlendiriyoruz." dedi

İzmir'i 2005 yılı İstanbul'una benzeten Yıldırım şöyle konuştu: "Orada çok güzel bir otel yaptık. İzmir'in içindeki turistik objeler ve eserler halka sunulamıyor. İzmir'e çok turist geliyor ama gelip gidiyor. Önemli olan onları orada tutmak. Bugün turizm güneş ve deniz değil; gastronomi ve kültür giderek ağırlığını giderek artıyor. Buraya gelen turistler çok para harcıyorlar ve Türkiye bunu yakaladı. İzmir'in geleceği çok açık. İzmir'i 2005 yılı İstanbul'una benzetiyorum. 2005 yılında İstanbul'da başlarken inşaata hiç kimse böyle bir performans beklemiyordu, biz de beklemiyorduk. O gün değişen Türkiye'nin ekonomik koşulları ve rüzgarı buraya geldi. Bu olayın aynı ekonomik rüzgarının İzmir'de olacağına inanıyoruz."

'İZMİR'DE KONUT YERİNE OTEL'

Yıldırım, "İstanbul'da konutlar çok ilgi gördü, süratle satıldı. İzmir'de konut yerine oteli tercih ettik. Ticari olarak çok cazip değil oteli koymak ama komplekse sinerji katıyor. İzmir'in en güzel oteli olacak. Bizde, pandemi öncesine kadar maliyetler gayet kontrol altında gidiyordu. İşin büyük kısmını bitirmiştik. Otel bitmemişti. Maliyetlerimizin büyük kısmı döviz olmasa da döviz esaslı. Orada çok yorulduk. Demiri, çimentosu hepsi döviz bazında hareket ettiği için maalesef hesapları şaşırttı. Umduğumuz düzeyde bir maliyet çıktı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin İzmir'de yapılmış ikinci en büyük özel sektör yatırımı. 4 bin kişiye iş yaratacak, inşaat ve konsept kalitesi olarak İstanbul'un çok üzerinde." değerlendirmesinde bulundu

'YABANCI MARKALAR DAHA ÇOK ZORLANDI'

Yıldırım, AVM kiralarıyla ilgili soruya "AVM kiraları, AVM sahipleri döviz olarak borçlandı yüzde 99'u ama gelirleri dövizden TL'ye döndü. Burada bir gol oldu, bir şekilde herkes buna alıştı. İşte gelirimiz düştü diyorsunuz ne yapalım 15 senede alacağımız parayı 20 senede alacağız. Şimdi TL bazında. Döviz bazında gitseydik kimse ödeyemezdi. İşinin görünen kısmında çok kavga görünüyor AVM'lerle perakendeciler arasında, öyle değil. Tartışılıyor ama mahkemeler, kavgalar, öyle şeyler olmadı. Herkes oturup çözümünü buldu. Ben mağazadan kira almasam bile çözüm değil. Bizim kira maliyeti yüzde 15. Orada daha yüzde 85 maliyeti var mal alıyor elinde kalıyor. Satamadı 2 senedir, sezonlar kaydı. Çok zor bir dönem geçti. Bence çok güzel barış ve huzur içerisinde bir dönem geçti. İzmir'de de kiraları oluşturduğumuzda bir sıkıntı olmadı. Yabancı markalar Türk markalarından daha çok zorlandı. Yabancı markaların en büyük pazarı Orta Doğu, Uzak Doğu. Avrupa'da sattığı malın 3'te 1'ini kendi ülkesinde satıyor. Seyahatler olmayınca onlar perişan oldu. Türkiye'nin iç dinamikleri, iç pazarı biraz yüzdürdü. Bizde yabancı markalar İstinye Park'taki markalar çok iyi durumda." yanıtını verdi.

'BODRUM TURİZMİNE ÇOK İNANIYORUM'

Grup olarak imalatta ve gayrimenkulde olduklarını belirten Yıldırım, "Otelciliğimiz ve mağazacılığımız vardı. Gayrimenkule yoğunlaşınca otelciliği başka bir şekle soktuk Otel yapıyoruz kendimiz işletmiyoruz. İstanbul'da iki otelimiz var yaptık kiraladık. Bodrum'da bir butik otel projemiz var pandemi nedeniyle başlayamadık. Bodrum turizmine çok inanıyorum. Zaten 1980 yılından beri deri yapıyoruz. Deri işine devam ediyor ama çok düşük. Markalara üretim yapıyoruz. Tekstil de yaptık. Tekstil Türkiye'den gitti, fiyat çok rekabetçi oldu." dedi

'TÜRKİYE'NİN GÜCÜNE, GELECEĞİNE İNANIYORUM'

Türkiye'nin gücüne, geleceğine çok inandığını vurgulayan Yıldırım şöyle konuştu: "Türkiye'nin eskiden çektiği yabancı yatırımcı, sermaye ile şimdi arasında büyük fark var. Bunların zaman içerisinde düzeleceğini zannediyorum. Şu an Türkiye'nin büyük sorunları var. Enflasyondu, fiyat artışı vs. Bir gerçeği de kabul edelim 2 senedir pandemiyle mücadele eden, diğer yandan dünyanın çeşitli ülkelerinde savaşmak zorunda olan bir ülke var. Buralara paralar harcanıyor. Bunlar sonuç olarak bir gün bitecek. Türkiye'nin gücüne, geleceğine çok inanıyorum. Kimsenin kuşkusu olmasın. Yabancı gelir gelmez onların sorunu. Getirecek parası burada para kazanacak geri gidecek. Kazanacaksa gelir, kazanmazsa gelmez. Türkiye'de iş insanlarına daha iyi davranılsın. Türkiye'nin iş insanları büyük mücadele ediyor.''